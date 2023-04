DIEZ MINUTOS Mayka Rivera y Alejandro Bernardos: tríos, orgías y fetiches entre sus fantasías sexuales

miércoles 05 de abril de 2023 , 19:40h

Mayka Rivera y Alejandro Bernardos, que dentro de poco cumplen un año de su reconciliación, nunca han tenido pelos en la lengua para hablar de sus intimidades, pero en su última aparición han querido dar un paso más y dar detalles de su vida sexual. Así, en frío y sin cortarse un pelo. Después de enseñar su nuevo hogar, la pareja ha subido su nuevo episodio a la plataforma de mtmad para hacer el vídeo "más hot" y responder a diferentes preguntas sobre sus relaciones sexuales.



Los tortolitos pasan mucho tiempo juntos e incluso graban vídeos para la plataforma, como este último capítulo, parece que eso de que el roce hace el cariño es verdad, porque cada vez que se juntan, saltan chispas. La primera pregunta a la que se sometían iba fuerte: '¿cuáles son vuestra mayores fantasías sexuales?' Alejandro confesaba que 'se imagina en un baño turco solo' y que "de repente entren dos mujeres", algo que a Mayka no le hacía especial gracia: "Ah, dos mujeres, no yo", se quejaba. Aún así, ella tampoco pensaba mucho en su novio con su respuesta: "Hacerlo con mucha gente a la vez. Sé que es una fantasía que no voy a cumplir, porque creo que me sentiría mal, pero pensarlo sí que lo es", apuntaba hablando sobre una orgía.



Además, han contado cuál es la su parte favorita del físico. Alejandro se fija mucho en el trasero de las chicas y en un fetiche del que no se oye mucho hablar, los tobillos: "Me gustan mucho las articulaciones delgaditas", aseguraba y para Mayka son los brazos tonificados, algo que sin duda cumple su chico: "Me gustan finos de cuerpo pero luego con el brazo musculado".



También han desvelado si son más dominantes o sumisos en la cama. Alejandro ha explicado que le gusta dominar aunque muchas veces le gusta que cojan la iniciativa: "Soy más dominante, pero también depende de la persona... aunque contigo cualquiera se hace, tú eres muy rebelde", decía mirando picarón a su novia, y es que parece que más que el amor, hacen la guerra, porque ella también ha confesado que prefiere dominar a que la dominen.