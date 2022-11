DIEZ MINUTOS Steisy e Israel Arroyo rompen su amistad en 'Pesadilla en El Paraíso'

jueves 03 de noviembre de 2022

Patricia Steisy e Israel Arroyo rompen su amistad en 'Pesadilla en el Paraíso'. La relación entre la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el vidente ha vivido numerosos altibajos durante el reality de Telecinco y si, hace unos días, la influencer consolaba al vidente tras la expulsión de su amigo Marco Ferri y les veíamos 'confabular' para hacerle una broma a Manu, ahora acaban de protagonizar un nuevo capítulo en su relación que ha acabado con su buen rollo: una brutal pelea en la granja de Cádiz.



Todo comenzaba cuando los concursantes estaban realizando las tareas que tenían asignadas en la granja. En este sentido, Patricia Steisy le recriminaba a Israel que no estaba cumpliendo con su labor, en este caso, fregar una olla. "Isra, ahora hablas de estrategia, venga que te está esperando Lucía. Que friegues, que los cerdos son más limpios que tú. ¿Quién te va a contratar a ti? Si eres más flojo… A mí me daría vergüenza que me digan que tengo que hacer mi trabajo", le decía la influencer al vidente.



Estas palabras de Steisy no sentaron muy bien a Israel y los hasta ahora amigos se enzarzaban en una pelea llena de reproches: "Mala persona, que eres muy mala persona. Eres una peleona y una lianta. Esta todo el mundo hasta los huevos de tí", aseguraba Israel sobre la influencer que también ha roto su amistad con Dani. "Hasta aquí hemos llegado", concluía la ex tronista de 'Mujeres y Hombre y Viceversa' dando por finalizada su amistad con Israel Arroyo.



Entre grito y grito, sus compañeros en la granja intentaban calmar los ánimos y hablar con los afectados. Manuel y Daniela decidieron calmar las aguas hablando con Steisy y con Israel por separado pero ellos han decidido romper su relación. Los ex amigos no quisieron reconciliarse tras ver las imágenes de su bronca con Lara Álvarez pero el tiempo podría calmar las aguas y que retomaran su relación.