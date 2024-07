El juez rechaza la petición de Sánchez de declarar por escrito y mantiene la cita en Moncloa

viernes 26 de julio de 2024

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de declarar por escrito en el caso en el que se investiga a su mujer, Begoña Gómez, y mantiene su citación el próximo martes 30 de julio en el Palacio de la Moncloa.



En una resolución dictada este viernes, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, recuerda que ha citado a Sánchez a declarar como testigo en calidad de esposo de la investigada, no por hechos que haya conocido por razón de su cargo.



No obstante, precisa que si cree que puede colaborar "eficazmente" con la Justicia trasladando "hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo" de presidente del Gobierno, puede comunicárselo en la declaración del martes para que, entonces sí, preste una nueva declaración por escrito. Contra esta resolución de Peinado puede presentarse aún un recurso de reforma en el plazo de tres días.



Tras ser citado como testigo, Sánchez envió una carta al juez el pasado miércoles en el que garantizaba su voluntad de colaborar con la Justicia, pero manifestaba que, en su condición de jefe del Ejecutivo, su declaración debía prestarse por escrito de acuerdo con el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno", explicaba.



Pero el juez Peinado le responde que ese artículo habla de declaraciones por hechos conocidos en razón de su cargo, por lo que mantiene la declaración "en los mismos términos y condiciones" en que la fijó la pasada semana.



Las acusaciones populares -Vox, Hazteoír, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España- pidieron al juez que mantuviera la declaración presencial en el Palacio de la Moncloa.



Según estas acusaciones, Sánchez tampoco podría acogerse a la dispensa legal que le exime de testificar en contra de su mujer, ya que hay otros dos investigados: el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos públicos investigados, y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.



Antes de que Peinado dictara esta última resolución, la Fiscalía remitió un escrito al juez para indicarle que quería estar presente en la declaración de Sánchez en Moncloa.



El magistrado aún no se pronunciado acerca de los recursos interpuestos por parte de la defensa de Begoña Gómez y de la Fiscalía contra la citación de Sánchez como testigo. Barrabés también ha recurrido su citación para declarar como investigado este lunes, tras haberlo hecho como testigo el 15 de julio.