DIEZ MINUTOS Mónica Pont y su hijo sufren un robo a punta de pistola en México

miércoles 30 de agosto de 2023 , 20:32h

Diez Minutos escoge a los inevitables Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que con un look vacacional caminan juntos bajo el titular "aún no pueden quedarse embarazados".



El motivo, según la publicación, son las vacunas que se han puesto para su luna de miel por Sudáfrica, y que no permiten a la marquesa de Griñón quedarse embarazada en los próximos tres meses. Hepatitis A y Malaria -con una pastilla diaria desde el día de llegada hasta una semana después- son las causantes de que Tamara no pueda intentar el embarazo hasta dentro de tres meses sopesa de "complicaciones y malformaciones".



Mónica Pont y su hijo sufren un robo a punta de pistola en México.-



Mónica Pont confirma que ha sido víctima de un violento atraco en México. Solo unos días después del robo que sufrió Miguel Bosé en la misma ciudad y María del Monte en su casa de un pueblo de Sevilla, la actriz, que lleva afincada en tierras aztecas desde hace tres años, sufrió un robo a punta de pistola en el ascensor de su vivienda cuando estaba acompañada por su hijo, Javier Sagrera, piloto de Fórmula 3. Madre e hijo habían disfrutado de unos días de vacaciones en Tulum y, cuando llegaron al aeropuerto de Ciudad de México, pidieron un conductor que les llevara a casa. Cuando llegaron a su domicilio, bajaron del coche con sus maletas y se dispusieron a coger el ascensor. Una vez dentro y con la puerta a punto de cerrarse, un hombre puso el pie en la puerta para impedir que se cerrara. El individuo llevaba una pistola y enseguida encañonó al hijo de Mónica Pont en el costado y les dijo que le diesen los relojes que llevaban, dos Rolex valorados en más de 20.000 euros cada ejemplar.



El atracador disparó al portero de la casa de Mónica Pont que salió en su defensa.



Al ver el atraco que Mónica Pont y su hijo Javier estaban sufriendo en el ascensor de su casa, el portero del edificio intentó detener al ladrón agarrándole por detrás y el individuo disparó contra el trabajador e insistió en que la actriz y su hijo le dieran los relojes algo que hicieron de inmediato porque entendieron que, de no hacerlo, podrían ser los siguientes. El portero del edificio de Mónica Pont se encuentra muy grave tras las heridas sufridas y está ingresado en la UCI.



Mónica Pont ha confirmado el violento atraco al medio EDATV y en sus redes sociales. La actriz cuenta que, ya desde el aeropuerto, sospechaba que les estaban siguiendo. "En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarles. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte. Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses" dice y, tras el susto, comenta que dejara de residir en México porque tenía claro que si algún día sufría un episodio violento de este tipo abandonaría el país. "Mi vida y la de los míos está por encima de todo", asegura.