DIEZ MINUTOS Maxi Iglesias y Stephanie Cayo se reconcilian

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo se reconcilian

miércoles 18 de enero de 2023 , 19:34h

DIEZ MINUTOS concede el protagonismo a Antonio David Flores, que se ha llevado a vivir consigo a su hijo: David ya no está bajo el techo de Olga Moreno sino que se ha trasladado al piso malagueño que su padre comparte con Marta Riesco.



El funeral de Constantino de Grecia ocupa el faldón, con fotos de la familia real y de doña Letizia del brazo de Marie Chantal en una clara muestra de reconciliación. El último tema es un tanto chusco: Lara Álvarez caminando en pijama por la calle. En Diez Minutos a quienes vemos es a su ex, Enrique Ponce, que hace unos días salió de compras a un centro comercial acompañado de Ana Soria. La pareja compró juguetes que, aventura la revista, tendrían como destinatario al sobrino de la almeriense.



Hace poco menos de un año que la actriz peruana Stephanie Cayo confirmaba que su relación con Maxi Iglesias había llegado a su fin. Lo hizo durante una presentación para la firma Rosa Clará, pero después de unos meses separados, parece que la llama podría haber vuelto a prender entre las cenizas. Ha sido la revista '¡Hola!' la que ha conseguido unas imágenes de la pareja de lo más acaramelada por la ciudad del amor, París, y aunque ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir nada en sus redes sociales, a juzgar por las fotos los dos están de lo más a gusto en compañía mientras pasean por la calle.



Maxi y Stephanie se conocieron en 2021, durante el rodaje de la película 'Hasta que nos volvamos a encontrar', un film romántico de Netflix con toques cómicos sobre un empresario español (Maxi) que llega a Cusco para expandir su negocio hotelero, y donde encuentra a una aventurera mochilera (Stephanie) que le hace plantearse muchas cosas y con la que tendrá muchas vivencias. Los dos se enamoraron durante el rodaje y estuvieron saliendo un tiempo, pero no terminó de cuajar: "(La relación) ya no sigue pero la historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de que nuestra historia haya podido traspasar tantos corazones", dijo ella el pasado abril.



Tras la ruptura, a Maxi no se le ha conocido ninguna otra pareja, pero a ella sí se le ha relacionado nada más y nada menos que con Kerem Bursin, el sexy actor turco de series como 'Love is in the air'. A la vista está que lo suyo tampoco llegó a buen puerto, aunque cuando fue preguntada por esa relación, Stephanie echó balones fuera diciendo que era "muy guapo" y muy majo, pero que de amor nada: "Lo he conocido y me parece que es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien", explicó.