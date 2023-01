LECTURAS Así es Keyla Suárez, la primera concursante trans en "La isla de las tentaciones"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 18 de enero de 2023 , 19:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portada de Lecturas abre con el tema estrella de la semana pasada, la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La revista ha escogido a estos dos personajes para su noticia principal porque dispone de un par de imágenes exclusivas en las que vemos a la pareja subiendo al avión que les trajo de vuelta a España tras su escapada romántica a Laponia.



"Espero que Íñigo no me falle", es el titular elegido para ilustrar la noticia, que nos informa de que los dos tortolitos rehabilitados se alojaron en régimen de pensión completa en un hotel con restaurante privado para ellos o que han pasado cinco días con una media de cinco grados bajo cero.



Así es Keyla Suárez, la primera concursante trans en 'La isla de las tentaciones'.-



"La isla de las tentaciones" está a punto de estrenar su sexta edición. Telecinco ya ha presentado a las cinco parejas que viajarán hasta la República Dominicana para poner a prueba su amor, y también ha revelado a los espectadores la identidad de los nueve solteros y solteras que convivirán con ellos. Entre estos últimos está Keyla Suárez, una de las solteras que convivirá y tentará a los chicos.



Tiene solo 22 años y nació en Las Palmas de Gran Canaria. Es la primera concursante trans de 'La isla de las tentaciones'. Es modelo de profesión. De hecho, fue candidata a Miss Universo España en el año 2021. Partía de entre las favoritas, pero finalmente se quedó a las puertas. Pese a esto, asegura que esta experiencia le ha abierto muchas puertas. Sueña con ser actriz, aunque, mientras tanto, se centra en sus redes sociales. "Me dedico básicamente a ser actriz y modelo", confesaba ante las cámaras de Telecinco.



En el casting que ha mostrado 'Rumbo a la isla de las tentaciones', Keyla aparece con un atrevido conjunto de top y falda en color pistacho. Luce una larga y ondulada melena rubia. "Soy una cara bonita, tengo un cuerpo guay, pero, ¿cuántas tenemos esto?", se pregunta. "Soy una barbie en cuanto a físico porque me encanta cuidarme, pero eso no tiene nada que ver con que yo sea más bonita de mente que de cuerpo", añade.



Keyla Suárez asegura tener las ideas claras. "Sé lo que quiero y lo que no quiero. Soy un huracán", asegura. En el amor también tiene claro que las apariencias no son lo más importante. "Si me enganchas de aquí (mentalmente), el físico pasa a un segundo plano. Aunque si no me entra por el ojo, no me va a entrar por ningún sitio", confiesa.