SEMANA Canales Rivera, harto de las palabras de su primo Fran Rivera: "El que se tiene que cuidar es él"

miércoles 05 de abril de 2023 , 19:44h

José Antonio Canales Rivera y Francisco Rivera no encuentran un punto medio desde que se creara una brecha entre ambos hace ya décadas. Son varias las veces en que ambos han hablado del otro frente a las medios y se han contestado.



El segundo hablaba hace tan solo unos días junto a su mujer, Lourdes Montes. En uno de los eventos que eran imagen, 'Sálvame' conseguía una entrevista y les narraba las palabras que su primo le había dedicado antes. Estas le dejaban en mal lugar y no se sorprendía por ello, ya sabía que continuaría hablando: "Es lo que ha hecho en su vida, si se hubiera dedicado al toro lo que dedica a 'Sálvame'...". Unos "consejos" que sentaban muy mal al colaborador de Telecinco y que le llevaban a puntualizar a su familiar ciertos aspectos: "A mí me resbala, él se debería cuidar más, tenemos muchos amigos en común y él tiene muchas más cosas que callar que yo".



Siente que no le toma en serio cada vez que le recuerda dónde está sentado cada tarde.



"Es verdad que aquí cada uno nos buscamos la vida como buenamente podemos. Ahora paso una etapa en la que trabajo en ‘Sálvame’ y me siento a gusto y orgulloso", repetía sin dudar. Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores de la tarde, le recalca el hecho de lo que suponía ser tan sincero como lo estaba siendo. Sin embargo, continúaba asegurando que no es el único que sigue haciendo el distanciamiento mayor: "Mi primo Fran tiene que cuidarse física, mental y sentimentalmente. Me sorprende mucho que se manifieste a estas alturas".