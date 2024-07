Abierto el plazo de matriculación en los talleres municipales de Cultura de Azuqueca

Para el alumnado admitido en el curso 2024/2025

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de julio de 2024 , 18:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha abierto el plazo de matriculación en los talleres municipales de Cultura del curso 2024/2025. Los impresos necesarios se pueden recoger y entregar, una vez completados, en la conserjería de la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, en horario de mañana, de 10 a 14 horas. Las personas admitidas –los listados se pueden consultar en la Casa de la Cultura- tienen hasta el 6 de septiembre para formalizar su asistencia. Las listas definitivas de alumnado se publicarán a partir del 19 de septiembre.



Como novedad con respecto a años anteriores, en esta ocasión no se admitirá la domiciliación bancaria y todos los pagos se harán por autoliquidación (modelo 330). Se puede optar por la tasa trimestral o anual. En el primer caso, la cuota es de 78,75 euros para titulares de Tarjeta Ciudadana y de 94,50 para quienes no dispongan de este documento. Si se opta por el pago anual, las tasas son 210 y 257,25 euros, en función de si se cuenta con la Tarjeta Ciudadana o no. Se contempla además una reducción del 50 por ciento para las personas mayores de 65 años con pensión no contributiva y a personas con una discapacidad mínima del 33 por ciento. Para familias numerosas, la bonificación que aplica el Ayuntamiento sobre las cuotas es del 25 por ciento.



De cara al nuevo curso, se recibieron cerca de 400 preinscripciones. La oferta incluye clases de danza, interpretación, guitarra clásica y flamenca y jardín musical, guitarra moderna, piano y flauta travesera, piano moderno y teclado, batería, canto, artes plásticas infantil y juvenil, dibujo para adultos, pintura libre para adultos, procedimientos pictóricos, lenguajes e investigación pictórica, escultura, cerámica, manualidades, cestería y restauración de muebles y objetos etnográficos.