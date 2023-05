SEMANA Belén Esteban carga como nunca contra Jesulín: “Es un desgraciado”

miércoles 03 de mayo de 2023 , 18:40h

Nueva exclusiva de Semana, esta vez con Ana Obregón y su pequeña Anita como protagonistas. "Ana, amenazada, contrata a un guardaespaldas para proteger a su hija", dice la portada de la revista.



Después, leemos que la actriz "está preocupada y temerosa por los mensajes intimidatorios que ha recibido en los últimos tiempos". Se trata de "mensajes preocupantes y fuera de lugar que se podrían considerar amenazantes". Muchos de ellas, dice Semana, provocados por su controvertida decisión de ser madre a través de la gestación subrogada. Miami es además caldo de cultivo de diferentes bandas organizadas que saben que Ana pagaría lo que fuera en caso de que secuestraran a su pequeña.



"Ana ha entrado en pánico", añade la publicación, y cree que alguien podría hacer daño a la niña. Por esa razón, ha contratado a un profesional que ya la protegió cuando su nombre apareció en la lista de objetivos de la banda terrorista ETA.



Se trata de Delfín Fernández, un fornido señor que aparece en las fotos acompañando a la presentadora en su última visita al pediatra. A comienzos del año 2000 fue muy conocido en España porque entre sus clientes figuraron Antonio Banderas o David Beckham. De hecho este escolta pudo ser la conexión entre el futbolista y la polifacética. Delfín ejerció durante años de agente secreto para Fidel Castro y vive en Miami desde hace 15 años.



Belén Esteban carga como nunca contra Jesulín: “Es un desgraciado”.-



Belén Esteban ha estallado de nuevo contra Jesulín. A pesar de que su intención era mantenerse al margen, finalmente ha terminado cargando contra el padre de su hija este miércoles 3 de mayo. Todo comenzaba con la confesión de María Patiño, quien empatizando con ella y sabiendo todo lo que ha sufrido durante muchos años su gran amiga y compañera, le ha pedido que se confesara.



"No me imagino lo que tienes que sentir. Belén se desahoga conmigo, pero hay cosas que se viven y duelen. Sí que soy objetiva, pero te respeto a ti y a la persona que depende de ti", comenzaba diciendo Patiño en 'Sálvame'. "¿Qué necesitarías tú que él hiciese públicamente para que hubiera paz o justicia?", preguntaba.



En ese momento, Belén Esteban ha abierto su corazón, dejando claro lo que opina de Jesulín y de su papel como padre. Además, ha dicho que aprueba la vuelta del torero a la televisión y es que muy pronto se convertirá en el primer invitado del programa presentado por Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'.



"Estoy contenta de que vuelva a la tele, de que trabaje para olvidarse de muchas cosas porque le va a ayudar mentalmente. Él es un desgraciado. Vende una felicidad que no tiene, yo no necesito nada, solo necesito que en vez de 3 son 4", ha comenzado diciendo. De este modo, intentaba que a su hija Jesulín le diese su lugar y recordarle el número de hijos que tiene en su totalidad debido a la poca o nula relación que existe con ella. "Contesta a los WhatsApps. No me responde a los mensajes y está en línea. Yo ya no le conozco", repetía.