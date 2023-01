Aciaga tarde para FS Pozo de Guadalajara en Los Navalmorales (7-3)

domingo 29 de enero de 2023 , 12:31h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su visita a CD Los Navalmorales FS (7-3). Los rojillos tuvieron una tarde nefasta, con un nefasto principio que lastró las aspiraciones de sumar pese a quedarse muy cerca de lograrlo al final.



A los 8 segundos tras un monumental despiste pocero llegó el 1-0. El tanto dejó descolocado a Pozo, que estaba muy fuera del partido y se veía superado de todas las maneras posibles por el conjunto local, con lesión de Raúl Alonso incluida que le apartó de lo restante de partido. Curi, tras un rechace, logró igualar a 11,50 de la conclusión (1-1). Fue un espejismo absoluto, ya que 2 goles locales tras saque de banda y perdida en apenas 25 segundos dieron lugar al 3-1 a 9,28 del intermedio. Pozo estaba fuera del partido, y un nuevo error supuso el 4-1 a 6,37 del intermedio.



En la segunda parte se mejoró de forma insuficiente El inicio de la segunda mitad fue igual o peor que el de la primera, recibiendo gol tras no retornar a defender una acción a los 63 segundos de la reanudación (5-1). Todo estaba en contra, hasta que una falta directa convertida por Cristian supuso el 5-2 a 17,28 del final.



El tanto mejoró algo a Pozo, que se plantó en las 5 faltas a 11 minutos de la conclusión. Se apostó por el portero-jugador, pero se truncaron muchas opciones tras la expulsión de Carlos a 6,55 de la conclusión. Los rojillos aguantaron bien la defensa de los 2 minutos en inferioridad, y comenzaron a generar un importante torrente de ocasiones que de haberseconvertido les hubieran dado mínimo el empate.



Un lanzamiento de Driss que dio en los 2 postes y no entró, un penalti que no fue convertido por Cristian a 1,30 del final entre otras acciones destacadas. Cristian si logró anotar en un tiro de 10 metros a 44 segundos del final para poner un 5-3 que daba alguna opción a los poceros. Apenas 8 segundos después un tiro de 10 metros local supuso el 6-3, y a 20 segundos del final los morados aprovecharon una pérdida de 5 rojilla para hacer el 7-3 definitiva.



El equipo deja sensaciones contradictorias, compitió razonablemente bien en algunas fases pese a una gran cantidad de bajas, pero faltó fuerza y contundencia en otras para estar cerca de la victoria.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Dani Calleja y Driss -cinco inicial- Curi, Cristian Garrido, Jorge del Moral, Iván Rustarazo, Álex de la Riva y Jorge Alonso.



Goleadores: Cristian Garrido (2) y Curi.