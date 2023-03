Empate para FS Pozo de Guadalajara en su aplazado ante EFS Cazalegas/Cazalia FS (2-2)

Los poceros tuvieron en su mano la victoria al final

sábado 18 de marzo de 2023 , 12:59h

Empate de FS Pozo de Guadalajara en su partido aplazado de la 12ª jornada de Liga ante Cazalegas/Cazalia FS (2-2). Los poceros no estuvieron bien en el primer tiempo, pero en la segunda parte generaron opciones más que suficientes para llevarse los tres puntos.



El primer tiempo se puede considerar que fue aburrido. Pozo espeso en ataque, pero con orden en defensa al menos, Cazalegas igual. Pocas llegadas a las áreas. El encuentro se abrió tras convertir los visitantes una falta directa a 7,44 del intermedio (0-1).



Los rojillos tuvieron alguna para empatar, pero no llegaban con claridad a finalizar.



En la segunda parte los rojillos jugaron sin complejos Pozo salió en la segunda parte a por todas, presión alta para asfixiar a su rival e intentarllegar rápido a la meta rival. Los rojillos bordearon el empate, pero no lo lograron y los azules lograron ponerse 0-2 a 15,12 del final tras un buen contraataque. El tanto no hundió a los poceros, que siguieron peleando y encontraron el 1-2 tras convertir Cristian una falta directa a 13,28 de la conclusión. Los siguientes minutos tuvieron a un Pozo volcado al ataque, generando ocasiones. Cazalegas tuvo varias contras para sentenciar, pero no lo logró.



Los visitantes se plantaron con 5 faltas a 5 del final, y los rojillos no dudaron en salir de 5 los últimos 4 minutos para lograr la igualada. Tras varios ataques peligrosos Jaime encontró el gol a 1,39 de la conclusión (2-2). Los últimos segundos se jugaron con portero-jugador por parte de ambos equipos, teniendo los poceros en sus pies el triunfo a 8 segundos del final fallando una ocasión a puerta vacía tras pérdida visitante.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Diego, Curi, Jorge del Moral y Cristian



Garrido -cinco inicial- Driss, Jaime, Andrés Romero y Carlos Alonso.



Goleadores: Cristian Garrido y Jaime.