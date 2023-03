FS Pozo de Guadalajara estuvo a la altura pese a caer ante el líder, Alameda Greco Gres (3-6)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 05 de marzo de 2023 , 12:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Derrota de FS Pozo de Guadalajara ante el líder del Grupo 3 de 1ª autonómica, el Alameda Greco Gres (3-6). Los poceros dominaron el primer tiempo con claridad, pero no fueron de capaces de definir sus oportunidades ante un rival que aprovechó el mal arranque pocero de segundo tiempo para encarrilar el encuentro.



Las primeras llegadas claras fueron de los rojillos, que arrancaron el encuentro muy serios en defensa y verticales en ataque. Tras varias opciones claras no convertidas Jorge del Moral aprovechó un buen pase para convertir el 1-0 a 9,23 del intermedio. Los rojillos seguían bien, hasta que un desafortunado rechace cayó en los pies de un rival dando lugar al 1-1 a 7,57 del descanso. El tanto no cambió nada, y con igualdad se llegó al intermedio.



El mal inicio de segunda parte complicó las aspiraciones poceras Tras un primer tiempo sensacional el inicio de segunda parte no fue nada bueno para los locales. A los 45 segundos de la reanudación un desafortunado rechace cayó en los pies de un jugador blanco para dar lugar al 1-2. El tanto dejó tocados a los poceros, que cometieron dos graves errores defensivos seguidos para dar lugar al 1-3 y al 1-4 a 17,42 y 17,16 del final.



Pozo pidió tiempo muerto y volvió a meterse en el partido, Gabi convirtió a 15,09 de la conclusión, y en el segundo intento, un penalti que fue el 2-4.



Los poceros estaban volcados, asediando la meta rival por momentos ante un rival muy peligroso y efectivo, que logró convertir en una contra de contra el 2-5 que dejaba muy cuesta arriba el duelo a los locales a 7,49 del final. Pozo lo intentó con portero-jugador, tuvo opciones, pero no logró marcar, cosa que si lograron los toledanos a 1,37 de la conclusión tras una pérdida de 5 local (2-6). Pese a la desventaja los rojillos lo siguieron intentando, y de esta forma Cristian logró el 3-6 a 1,08 de la conclusión. Hubo ocasiones para meterse en el encuentro, pero no hubo éxito.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Carlos Alonso, Curi, Jorge del Moral y Driss -cinco inicial- Gabi, Cristian Garrido, Jaime e Iván Rustarazo.



Goleadores: Jorge del Moral, Gabi y Cristian Garrido.