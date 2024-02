FS Pozo de Guadalajara supo sufrir para ganar a domicilio en Las Mesas (2-4)

Los poceros hicieron un buen encuentro y los acompañó la fortuna que otros días les fue esquiva

lunes 19 de febrero de 2024 , 20:16h

Triunfo a domicilio de FS Pozo de Guadalajara en su visita a la pista conquense de Las Mesas (2-4). Los rojillos obtuvieron un triunfo fundamental en su primer encuentro de la segunda vuelta, que les permite seguir cerca de la cabeza de la tabla y con aspiraciones de pelear por todo.



El inicio pocero fue bueno, observando a su rival con orden en defensa, pero un error en cadena de la defensa pocera fue el 1-0 a 15,18 del intermedio. Tras tiempo muerto los rojillos subieron líneas, comenzaron a generar muchas opciones, pero no tuvieron la puntería necesaria para igualar. Los locales tuvieron que defender los dos últimos minutos con cinco faltas, pero no llegó la sexta y con 10 acabó el primer tiempo.



Triplete de Rubio para remontar y suspense final con dos lanzamientos de 10 metros para los locales para igualar Los poceros obtuvieron su premio en forma de empate tras un buen contragolpe en el que Cristian asistió a Rubio para lograr el 1-1 a 18,10 del final. Poco duró la igualada, ya que Las Mesas hizo el 2-1 13 segundos después tras un grave error defensivo (2-1). El tanto no cambió el plan pocero, se siguió peleando por la victoria y Rubio tras córner hizo el 2-2 a 10,47 del final. La remontada se culminó tras transformar Rubio un claro penalti cometido sobre Jorge a 7,28 de la conclusión, logrando el 2-3.



Pozo se cargó de faltas, y tuvo que defender los últimos 6 minutos con 5 faltas.



El duelo enloqueció, los visitantes cometieron la sexta infracción y Las Mesas la mandó fuera a 5,07 del final. Los locales apretaron en búsqueda del empate, Pozo estaba con dudas y cometió una séptima falta muy rigurosa. Las Mesas tuvo un lanzamiento de 8 metros a 1,40 de la conclusión, pero el balón se estrelló en el larguero.



A 57 segundos del final Cristian, con la colaboración de un rival, sentenció el encuentro logrando un 2-4 que cerraba el duelo.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Matu, Escu, Mario González, Jorge del Moral y Cristian Garrido -cinco inicial- Rubio, Diego, Raúl Alonso, Jaime y Curi.



Goleadores: Rubio (3) y Cristian Garrido.