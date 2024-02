Dos inicios espesos dejaron a FS Pozo de Guadalajara sin opciones ante un Euroarmavi Villacañas superior (8-4)

Los poceros comenzaron los dos periodos muy superados por un rival directo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 04 de febrero de 2024 , 12:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Nueva derrota de FS Pozo de Guadalajara como visitante, en este caso ante el 2º clasificado Euroarmavi Villacañas (8-4). Los poceros tuvieron dos versiones muy diferentes, la que empezó y acabó cada periodo. Primero tuvieron la mala, y luego la buena, aunque en el segundo tiempo llegó demasiado tarde.



Los toledanos pasaron por encima durante los primeros diez minutos de partido de los poceros, con infinidad de ocasiones salvadas por Matu y los postes era cuestión de tiempo que llegara el 1-0, tras una perdida en iniciación a 14,16 del descanso. Pozo estaba totalmente superado y pidió tiempo muerto para parar el arranque local, pero un balón dividido no despejado fue el 2-0 a 10,28 del intermedio.



Pese a estar mal los amarillos se

engancharon al partido, tras lograr Raúl Alonso de estrategia de córner el 2-1 a 9,51 del final del primer tiempo. Pozo se lo creyó en este momento, y de nuevo un córner fue el 2-2 tras remate de Rubio a 6,40 del intermedio. Fue el mejor momento amarillo, teniendo opciones incluso para irse por delante al descanso.



Tres tantos en los primeros cinco minutos de la segunda parte liquidaron el encuentro Pozo fue advertido en el descanso de que no podía salir como en el primer tiempo, y tras el paso por vestuarios Villacañas pasó como un huracán de nuevo por encima de los poceros.



A los 53 segundos de la reanudación llegó el 3-2 tras un disparo en el que faltó intensidad defensiva. Dos acciones similares a 15,58 y 14,50 de la conclusión dieron lugar a dos goles más de los locales para ponerse 5-2. Los amarillos de nuevo pidieron tiempo muerto para buscar la reacción, pero no llegó y Villacañas hizo dos goles más para irse al 7-2 a 9,25 y 8,52 del final. Pozo se reenganchó al partido casi sin querer, tras tanto de Pablo Salas con la colaboración de un rival a 13 segundos después (7-3).



A 7,38 del final llegó el 7-4 obra de Rubio, Pozo empezó a creer, buscó el portero-jugador y generó peligro, teniendo dos o tres opciones claras para poner un 7-5 que hubiera inquietado mucho a los toledanos antes de los tres últimos minutos. Los poceros no encontraron el gol y ya con todo decidido los locales hicieron en una controvertida contra el 8-4 a 28 segundos del final.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Matu, Escu, Carlos Alonso, Mario González y Rubio -cinco inicial- Raúl Alonso, Cristian Garrido, Curi, Jorge del Moral, Diego, Jaime y Pablo Salas.