La falta de concentración supuso la primera derrota del curso de FS Pozo de Guadalajara como local ante Finca Antigua/Los Hinojosos (4-6)

Los poceros cometieron errores impropios y lo pagaron muy caro

REDACCION

lunes 26 de febrero de 2024 , 19:24h

Primera derrota de la temporada como local de FS Pozo de Guadalajara ante el cuadro conquense de Finca Antigua/Los Hinojosos (4-6). Los poceros hicieron de largo su peor encuentro como locales de toda la competición, concediendo goles que no se pueden dar si se quiere aspirar a algo esta temporada.



El duelo comenzó con ventaja local, tras una banda bien finalizada por Rubio llegó el 1-0 a 15,44 del intermedio. Iba todo encaminado, los rojillos tuvieron opciones muy claras para ampliar ventaja, pero no las culminaron y una contra tras córner a favor fue el 1-1 a 11,09 del descanso.



Este tanto cambió dinámica del choque, los poceros se empezaron a mostrar muy inseguros y tras una contra en la que faltó mucha contundencia a la hora de defender (un jugador visitante ganó un balón a tres locales) llegó el 1-2 a 4,39 del descanso. Pozo no encontraba el camino, pudo igualar, pero se fue al intermedio con desventaja.



Remontada exprés y vuelta a las andadas en la segunda parte El inicio pocero en el segundo tiempo fue sensacional. Cristian Garrido con la colaboración de un rival tras córner hizo el 2-2 a 18,39 del final. Apenas 21 segundos más tarde una jugada colectiva culminada con una sensacional finalización de Cristian fue el 3-2.



El encuentro de nuevo se puso favorable y se intentó marcar un 4-2 que hubiera dejado las cosas muy bien, pero de nuevo un error clamoroso y en cadena en la defensa de un saque de banda fue el 3-3 a 12,44 del final. Los Hinojosos se agarró al encuentro gracias a la dejadez pocera, y en 1ª autonómica eso se pagó muy caro en forma de remontada visitante tras un nuevo error local con el 3-4 a 8,06 de la conclusión. 58 segundos más tarde una perdida pocera fue el 3-5.



El partido se puso muy difícil, se intentó con portero-jugador, aunque con muy poca profundidad. Una buena acción individual de Mario fue el 4-5 a 2,07 del final. Los rojillos se vinieron arriba y tuvieron un 3 contra 1 para igualar, pero no acertaron. Los Hinojosos aprovechó una perdida pocera de 5 para sentenciar y hacer el 4-6 definitivo a 1,06 de la conclusión.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Matu, Escu, Mario González, Cristian Garrido y Rubio -cinco inicial- Raúl Alonso, Diego, Curi, Jaime, Nico Rodríguez, David García y Marcos Popa.



Goleadores: Cristian Garrido (2), Rubio y Mario González.