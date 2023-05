Amarga clausura de curso para FS Pozo de Guadalajara ante Los Navalmorales (0-3)

domingo 07 de mayo de 2023 , 12:52h

FS Pozo de Guadalajara no pudo acabar su quinta temporada consecutiva en 1ª autonómica con triunfo, y cayó derrotado en casa ante Los Navalmorales (0-3). En un encuentro marcado por las bajas por parte de ambos equipos, los poceros no supieron encarrilar el partido en los primeros minutos y se acabaron complicando hasta el punto de caer.



En la primera parte los rojillos fueron mejores en los primeros 12-13 minutos, pero no fueron capaces de aprovechar sus ocasiones pese a no dar al encuentro un ritmo alto, que era necesario. Los morados comenzaron a tener alguna opción clara, sobre todo a balón parado. Con 0-0 el choque se fue al descanso.



Las malas decisiones poceras en los metros finales decantaron el partido.



Ya en la segunda parte Pozo comenzó a estar algo más nervioso, no se encontraba el gol por culpa de las malas decisiones rojillas en los metros finales. El rival, cada vez con menos piernas, se sostenía a base fuerza mental otorgada por el resultado, y vio reforzado su esfuerzo cuando tras un saque de banda desafortunado hizo el 0-1 a 11,13 del final.



Los poceros tenían tiempo para remontar, pero no era su día y de nuevo a balón parado tras un córner Los Navalmorales logró el 0-2 a 9,18 de la conclusión. El final del partido fue un querer y no poder de un Pozo muy precipitado en todas sus acciones, portero-jugador incluido. No salía nada y a 37 segundos del final llegó el 0-3 definitivo tras una contra.



Los poceros acaban curso con malas sensaciones al final, pese a lograr en la anterior jornada un importante triunfo a domicilio ante Torrijos. Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Curi, Diego, Gabi y Jaime -cinco inicial-Driss, Dani Molina, Raúl Alonso, Iván Rustarazo y Alex Krasimirov.