La falta de suerte en momentos clave dejó sin puntuar a FS Pozo de Guadalajara ante Club Atlético Alberche (4-2)

Los poceros llegaron con vida hasta los últimos 30 segundos del encuentro

domingo 12 de marzo de 2023 , 12:55h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su visita a Alberche (4-2). Los poceros, de nuevo muy mermados por las bajas, hicieron un notable encuentro defensivamente, pero la mala fortuna en momentos puntuales les dejó sin puntuar.



El duelo comenzó con los locales pretendiendo ser dominadores ante un Pozo que pretendía cerrarse y contragolpear. Los rojillos encontraron el 0-1 tras un buen disparo de banda media de Cristian Garrido a 13,29 del intermedio (0-1). El físico comenzó a pasar factura a un Pozo cada vez más asediado, y de nuevo un desafortunado rebote cayó en los pies equivocados para ser el 1-1 de los toledanos a 7,06 del descanso. Apenas 65 segundos más tarde los locales se adelantaron, tras una pared no defendida por los rojillos (2-1).



Los poceros estaban cansados, pero un buen disparo de Cristian de nuevo puso el 2-2 a 4,19 del descanso. Alberche intentó con buenos desbordes individuales adelantarse, pero con 2-2 se llegó al intermedio.



No se aprovecharon las opciones para el 2-3 y se pagó caro En la segunda parte los poceros salieron de manera sensacional, teniendo opciones claras para poner el 2-3 pero sin convertirlas. Tras una opción muy clara de los visitantes para adelantarse no convertida, los de Alberche no perdonaron la suya en una pérdida del meta pocero para dar lugar al 3-2 a 10,05 del final. Pese a la adversidad los poceros no se rindieron, buscaron la remontada con portero-jugador, pero no tuvieron fortuna y en una pérdida pocera llegó el 4-2 definitivo a apenas 32 segundos de la conclusión. Los rojillos siguen compitiendo de una manera sensacional, pero les sigue faltando golpear en los momentos justos para sumar más puntos.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Diego, Gabi, Jorge del Moral y Jaime -cinco inicial- Curi, Cristian Garrido y Driss.



Goleador: Cristian Garrido (2).