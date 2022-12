DIEZ MINUTOS Alexia Rivas habla de su nueva ilusión, Mikel Lezama, secretario del PP de Guipuzkoa : "Estamos saliendo"

miércoles 14 de diciembre de 2022 , 19:56h

Alexia Rivas protagoniza una de las exclusivas más sorprendentes de esta semana: Diez Minutos destapa su relación con Mikel Lezama, el joven Secretario General del Partido Popular en Guipúzcoa. La pareja ha sido retratada durante una escapada romántica a Navacerrada.



Los dos comprobaron el frío de la sierra madrileña durante el Puente de la Constitución. Recorrieron el pueblo, hicieron compras, disfrutaron de la gastronomía local y se alojaron en el Hotel Box Art Alpino, que, dice la revista, ofrece habitaciones a partir de 175 euros.



Quién es él. El nuevo amigo de Alexia tiene 29 años, como ella, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Murcia y, según su Instagram, practica esquí o navega con asiduidad. Ha jugado al fútbol y al rugby y en política comenzó a jugar con Borja Sémper como padrino. Físicamente se da un aire a Jorge Pérez, el Guardia Civil más demandado de todo Mediaset.



Alexia Rivas no ha podido negar la evidencia después de que este miércoles saliera al quiosco la exclusiva de la que todos hablan: está forjando una nueva ilusión amorosa junto a Mikel Lezama, político y Secretario General del Partido Popular en Guipuzkoa, y coincidiendo con su paso por el programa 'Ya es mediodía', donde colabora habitualmente, no ha podido evitar ser preguntada por la noticia: "¿Estás con él, como publica Diez Minutos?", han querido saber. Ella, casi acorralada, ha confesado la verdad: "Me repito más que el ajo, no puedo negar la evidencia. Estamos saliendo, nos estamos conociendo. Nos llevamos muy bien", ha desvelado.



La periodista, que tampoco escondía (ni quería hacerlo) su felicidad, también aportaba nuevos datos, como que se conocieron "hace dos meses y medio", o cómo ocurrió: "Esto es gracioso, (la historia) es un poco peliculera, porque me vio en ‘Ya es mediodía’ y es gracias a vosotros", les ha dicho a sus compañeros. Además, ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con su trabajo: "Más allá de la profesión me importa la persona, y como persona es excepcional", le ha piropeado antes de añadir que sus trabajos no tienen por qué ser incompatibles: "Yo le apoyo en su trabajo. Mira la Preysler y Boyer, Malú o Albert Rivera. No le preocupa para nada, y si le preocupara no sería mi chico. Lo que importa es que es buen tío", ha hecho hincapié.



Alexia está en un gran momento, y es que parece que su búsqueda del amor por fin está dando sus frutos tras sus relaciones fallidas con Alfonso Merlos o Román Mosteiro.