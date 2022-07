¡HOLA! Quién es Gerardo Berodia, el exfutbolista del Real Madrid con el que han fotografiado a Almudena Cid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 27 de julio de 2022 , 17:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La biblia de las revistas del corazón trae el mítico posado de Ana Obregón y confiesa que: "Lo que me mata de pena es que yo era tan feliz... y no lo sabía". Julio José Iglesias a corazón abierto, habla de su divorcio, su familia y sus nuevas ilusiones. "Lo que me mata de pena es que yo era tan feliz… y no lo sabía", resume una emotiva entrevista en la que Ana reconoce que no ha superado la muerte de su único hijo. Todos los beneficios recaudados con la venta de este reportaje se destinan precisamente a la fundación que lleva su nombre y que investiga nuevas vías de combatir el cáncer.



El escenario elegido es su impresionante casa de Mallorca, isla a la que ha viajado con su padre, que acaba de superar un ingreso hospitalario de tres semanas.



Quién es Gerardo Berodia, el exfutbolista del Real Madrid con el que han fotografiado a Almudena Cid.-



Almudena Cid y Christian Gálvez pusieron fin a su matrimonio a finales del pasado año, y el presentador comenzó una relación con Patricia Pardo poco después.



Ahora parece que la exgimnasta ha recuperado la sonrisa pasando el verano con un exdeportista como ella. Se trata de Gerardo Berodia, que actualmente es intermediario entre futbolistas y clubes pero que comenzó su carrera sobre el campo hasta que decidió colgar las botas en 2019. Creció en la cantera del Real Madrid y jugó con la camiseta blanca hasta 2004, cuando fichó por el CD El Álamo, tras lo que pasó por el Leganés, el Zamora, Ponferradina e incluso estuvo durante una temporada en el Wilstermann de Bolivia, antes de retirarse en el Unión Adarve de Madrid (en la Segunda División).



Gerardo era un buen amigo de Almudena Cid y Christian Gálvez y ya hace años posaban juntos en una fotografía tomada en grupo durante una boda. Sin embargo, según publica ahora la revista Semana, este verano habrían estado pasando mucho tiempo juntos. De hecho, en las últimas publicaciones de la exgimnasta se la ve bailando de la mano de alguien, ¿podría ser el exfutbolista con quien está en una escapada rural en Granada?