LECTURAS Adara Molinero rompe a llorar y hace una importante petición a la organización de "Supervivientes"

miércoles 03 de mayo de 2023

Adara Molinero (30 años) está exprimiendo al máximo su paso por 'Supervivientes 2023' y tras dos meses de concurso podemos afirmar que es una de sus grandes protagonistas. La madrileña asegura estar concursando con la cabeza muy fuerte pero a puertas de una celebración tan clave como la del día de la madre se ha roto por completo. Tanto que ha acabado haciendo una petición muy directa a la organización del reality.



Adara está muy tocada ya que echa muchísimo de menos a su hijo, que solo tiene 4 añitos, y se ha dirigido a la organización de 'Supervivientes' para hacer una petición que le daría el impulso definitivo para llegar hasta el final del reality. Adara Molinero ha pedido poder hablar con su pequeño en una llamada. "Sé que nunca se ha hecho o nunca se ha visto, y por eso me gustaría preguntar si podré tenerla", ha dicho al oráculo tras el que se encontraba Fernando, el abuelo de Manuel Cortés y Alma Bollo. El invitado, sin saber muy bien qué responder, se limitó a responder "es incierto".



Tras esta respuesta, Adara se quedó aún más tocada pero Laura Madrueño salió a su rescate y le pidió hacer una pregunta mucho más concreta. La superviviente preguntó entonces si su familia está orgullosa con el concurso que está haciendo y la respuesta afirmativa le tranquilizó muchísimo.



Adara Molinero necesita escuchar la voz de su hijo tras más de dos meses sin tener ningún contacto con él y viviendo en unas condiciones realmente extremas. "Sé que hay muchos que reciben mensajes y ahora que se acerca el día de la madre seguro que algo nos enviarán, pero necesito hablar con él", ha pedido Adara en una conversación con su compañera Alma, que también desea escuchar la voz de su hija.



Las concursantes saben que tendrán algún tipo de sorpresa, al igual que ocurrió en el día del padre, pero Adara ha pedido expresamente tener esta conversación con su pequeño. "Ojalá poder llamarle, que me escuche decirle 'mamá está bien y ya queda menos'. Escuchar su reacción...", ha dicho Adara, rota. Para la concursante "no hay nada como escucharle" y esto estaría por encima que cualquier otro regalo o detalle.