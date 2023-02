LECTURAS Isabel Preysler, al límite por Mario Vargas Llosa: "Se reía de Tamara"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de febrero de 2023 , 17:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“Ni resentida ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad… Pero, sí tengo un límite, y ese límite son mis hijos", cuenta Isabel Preysler a ¡Hola!. Después de haber dejado caer que los celos de él habían jugado un papel definitorio a la hora de alejarse del Premio Nobel, lo cierto es que la manera en la que Mario trató a su hija más inocente, Tamara Falcó (41 años), fue la gota que colmó el vaso.



Para entender realmente qué ha pasado entre ellos, tenemos que leer ‘Los vientos’, un cuento de Vargas Llosa, quien ahora se encuentra en París, junto a su ex mujer y sus hijos, con motivo de su entrada en la Academia de la Lengua Francesa. En esta pieza literaria, que refleja un Madrid distópico, el peruano habla de “las Islas Marquesas”, un guiño al título nobiliario que recibió Tamara tras la muerte de su padre, Carlos Falcó. “Se reía de Tamara, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él”, cuenta, de lo más dolida, la madre de esta. Para ella, esto es “caer muy bajo”.



Una de las frases que claramente están dirigidas a Tamara dice lo siguiente: “La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa”. Recordemos que Falcó se ha graduado en Le Cordon Bleu, una de las instituciones culinarias más prestigiosas, y, además, en el pasado quiso ser monja. Tamara ha encontrado en la fe y en las recetas grandes refugios cuando más perdida se encontraba; y todo esto lo usaría el literato para hacer mofa de la hija de su ex pareja.



Isabel Preysler está muy dolida con estos ataques velados. “Meterla en todo esto es caer muy bajo. Hay límites y él los ha traspasado”. Tal y como asegura la reina de todas las socialités, fue en enero cuando Mario añadió los polémicos dos párrafos en los que hace burlas de la chef. La ruptura ya se había producido, y él aprovechó para ‘enriquecer’ de la manera más cruel su texto.