SEMANA La madre de Luis Rubiales, trasladada de urgencia a un hospital: “Ha tenido una crisis”

miércoles 30 de agosto de 2023 , 20:35h

Carmen Borrego nos mira con tristeza desde la revista Semana, que da testimonio de su "verano más difícil". La causa, la deriva profesional y personal de la hija de María Teresa Campos, que pasa las vacaciones en la Costa del Sol con su marido y su hija, convertidos en sus dos únicos apoyos. Su futuro en los medios está en entredicho tras el final de Sálvame, y la salud precaria de su madre complican las cosas a la que fue colaboradora del programa estrella de Telecinco.



La revista muestra también las imágenes más tiernas de Alessandro Lequio junto a su hija así como instantáneas de Silvia Bronchalo, derrumbada en plena calle de Tailandia tras visitar a su hijo, el detenido Daniel Sancho.



La madre de Luis Rubiales, trasladada de urgencia a un hospital: “Ha tenido una crisis”.-



La madre de Luis Rubiales ha sido trasladada de urgencias al hospital. Ángeles Béjar ha salido por su propio pie de la Iglesia Divina Pastora de Motril. La mujer ha tomado la decisión tras recibir una llamada de su hijo que le ha pedido que se marchara al centro, preocupado por su delicado estado de salud. Según Antonio, el párroco de la iglesia, Ángeles ha tenido una crisis y se ha marchado por la puerta de atrás del templo, en compañía de un familiar y sin que haya tenido que recogerla una ambulancia. "Estaba mareada y se sentía débil", ha explicado.



La noticia ha pillado a toda la prensa trasladada a la iglesia por sorpresa. La familia Rubiales-Béjar había convocado a los medios de comunicación a las 18:15 de este miércoles para que Ángeles se pronunciara sobre cómo estaba llevando el encierro. Recordemos que la madre del todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol se había atrincherado en el templo granadino desde el pasado lunes y había iniciado una huelga de hambre. Lo hacía en protesta por las "injusticias" que, a su entender, se están cometiendo contra su hijo tras el polémico beso a Jenni Hermoso. "No me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo", aseguraba entonces.



A la hora acordada, no era Ángeles la que salía por la puerta de la iglesia, sino el párroco, para informar a la prensa de que la mujer no se encontraba ahí. Estas han sido sus palabras: "Tengo que avisaros que Ángeles ha tenido una crisis, ha empeorado y la han tenido que llevar de urgencias al hospital. Aquí no está. Se ha decidido que se la lleven hace 10 minutos. Ha salido por la puerta trasera. Estaba mareada y se sentía débil. Tenía los pies hinchados y estaba cansada. Se ha puesto nerviosa y en un estado de mucho estrés", han sido las palabras del párroco.