SEMANA José Antonio Avilés, nuevo colaborador de "Sálvame"

miércoles 07 de septiembre de 2022

En SEMANA, están interesadísimos en Paz Padilla y su amigo inseparable, Fran Medina. Parece que han pasado el verano juntos y que la presentadora estaría superilusionada.



La publicación habla también de Carlo Constanza, y es que el hijo de Mar Flores podría enfrentarse a 9 años de cárcel. El actor está acusado de estafa continuada, ojo. SEMANA se centra además en la enfermedad de Nacho Palau y lo que se ve en portada es una foto del exsuperviviente junto a su novio. Nacho aparece sentado en una silla de ruedas. Se encuentra actualmente sometiéndose al tratamiento contra el cáncer de pulmón de padece.



Después de varias semanas rondando el universo ‘Sálvame’, José Antonio Avilés ha fichado como colaborador del programa. Este lunes se ha anunciado su contratación. Uno de los primeros en darle la bienvenida al equipo ha sido Antonio Montero. «Que tú hayas llegado donde has llegado creándote tu propio personaje me parece que tiene mucho mérito», le ha dicho. Adela González, por su parte, le ha dado un consejo: «Crearse un personaje está muy bien, peor crearse noticias, no. Tienes que dar información veraz, real y contrastada».



Avilés no ha ocultado los errores que ha cometido a lo largo de su trayectoria en televisión y por las que se ha visto metido en serios apuros. Desde su falso título universitario de periodismo a los pufos económicos que arrastró en el pasado o, según ha recalcado en el espacio, sus «fantasías y trolas». «Estoy contento. Mierdas y cloacas las tenemos todos. Cuando he tenido que pedir perdón lo he pedido. Habrá cosas de mi pasado que me dan vergüenza, pero no voy a volver atrás», se ha defendido.



«Vengo aquí a trabajar», reconoce José Antonio Avilés



«No voy a ser un muñeco que viene aquí y se sienta. Vengo aquí a intentar mirar al futuro y trabajar. Voy a intentar llevarme lo mejor posible con mis compañeros. En esta cadena lo que hay son tres o cuatro programas y nos movemos todos en la misma rueda», continuaba. Cuando le han preguntado por su reciente enfrentamiento con María Patiño, que ha cuestionado sus métodos de trabajo y lo ha calificado como un «sinvergüenza», ha En la vida hay que ser realista y yo creo que con María Patiño no va a ser posible. No soy yo el que tengo que acoger a nadie. El que me quiera invitar un día a tomar algo, iré. Si no me quieren invitar, no pasa nada. Habrá gente con la que tenga más feeling con ella, y otra con la que no».



Tras escuchar las palabras con las que se ha presentado a sus compañeros, Laura Fa ha confesado sentir ciertas dudas tenerlo como amigo: «He ido a cenar con él en el hotel, pero me genera cierta desconfianza que algún día me pueda grabar. Si un día va a La Muralla iré con él».



Cansado de que le echen en cara sus meteduras de pata del pasado, Avilés ha recordado que lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación: «Yo no solo trabajo en televisión. También hago temas para determinadas revistas. He vendido varias entrevistas a revistas. Cada una hace con ese material lo que quiere». Hasta el momento se desconoce cuántas veces por semana irá al plató José Antonio Avilés, o si su fichaje se trata de algo puntual o que se prolongará en el tiempo.