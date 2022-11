DIEZ MINUTOS Lucía Sánchez, ¿se reconcilia con Isaac Torres?

miércoles 30 de noviembre de 2022 , 19:50h

La revista Diez Minutos apuesta por el tema más comentado durante los últimos días para llevarlo a su portada y ofrece todas las imágenes de cómo los colaboradores de televisión Alba Carrillo y Jorge Pérez desataron su pasión en la cena de empresa, pese a que él está casado. "A Jorge y a mí se nos fue de las manos", afirma ella en la portada.



Además, Chelo García Cortés señala en una entrevista con Rosa Villacastín que su mujer Marta no se sintió bien tratada en Sálvame.



Las otras dos fotografías de la portada son para Anabel Pantoja y la 'guerra' que se produjo en el tanatorio de su padre y que Rocío Carrasco ha perdido otra batalla legal con Olga Moreno.



Lucía Sánchez, ¿se reconcilia con Isaac Torres?.-



La ex pareja está cada vez más a gusto teniéndose el uno al lado del otro. Ha sido la propia Lucía la que ha salido a la palestra para dar algunas explicaciones, y es que hace sólo unos días la joven compartió una foto con su bebé en redes sociales donde se veía por error el brazo de un hombre... que muchos identificaron con Isaac por los tatuajes. Sus seguidores se volvieron locos no sólo comentándolo, sino también recriminándoselo, por lo que ahora ella ha querido calmar las aguas: "Dejad de montaros películas. Si quiero estar con él, voy a estar, no me voy a estar escondiendo".



A pesar de que terminaron fatal porque ella le pilló con otra chica en la cama, la cosa ha cambiado mucho entre ellos, y ahora se llevan fenomenal: "Yo no me di cuenta. Subí la foto y cuando vi los comentarios flipé. A él no le gusta que le nombre, pero yo tampoco le escondo porque hemos tenido una niña y ya he dicho que él hace las visitas que quiere porque yo no le impido nada, porque lo estamos llevando muy bien, educadamente y de forma cordial", ha confesado en su canal de mtmad. "Mientras eso siga así, no le tengo que poner límites al padre de la niña", ha añadido.



Eso sí, la cosa está lejos de ser como antes, y aún mucho más lejos de una reconciliación: "Ojalá en un futuro podamos tener una buena relación y seamos amigos. Yo le deseo lo mejor y también que encuentra una buena pareja, porque al final ella también pasará tiempo con mi hija, que forme una buena familia y que podamos todos llevarnos bien", ha zanjado. Además, ha querido revelar que el pasado está en el pasado, que no han hablado de nada que saben que les puede herir y provocar peleas, pero sí han decidido correr un tupido velo por su bien y por el de la niña que tienen en común.



La relación de Lucía Sánchez e Isaac Torres ha estado a punto de dar un giro radical de guión en varias ocasiones. Cierto es que ya tuvimos la mosca detrás de la oreja cuando ella salió a defender al padre de su hija y cuando dijo claramente que no busca novio ni un padre para su bebé porque su hija "ya tiene padre". Lucía ha sido muy reticente a explicar cómo está la relación con 'Lobo' desde que rompieran por una infidelidad de él, pero detrás de las cámaras la situación ha llegado a la reconciliación, y lo pudimos ver cuando, meses después de romper se dejaban ver juntos y en actitud cariñosa y hasta abrazados por las calles de Cádiz.