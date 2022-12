LECTURAS Exclusiva : Kiko Matamoros y Marta López Álamo, desde Dubái: "Nos casamos el 2 de junio en Madrid"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 14 de diciembre de 2022 , 19:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lecturas retoma el asunto ya olvidado del enfrentamiento de Carmen Borrego con su hijo y su nuera con una "información exclusiva", que no "entrevista exclusiva", pero que tiene toda la pinta de tenerla a ella como principal fuente informativa. Según la revista, Carmen "está hundida" y "si un milagro no lo impide va a vivir las peores Navidades de su vida". Dice la publicación que "aunque la procesión va por dentro", han podido saber que la menor de las Campos "está dispuesta a todo por recuperar el amor de su hijo".



José María no dirige la palabra a su madre desde el pasado mes de octubre, cuando unos audios dejaron en evidencia a Paola, su mujer. Desde entonces su relación es nula y Carmen no para de llorar. Pero tampoco leemos en el reportaje que haga nada por recuperarla. Llamarle o pedirle perdón, por ejemplo. Ella lo que hace es comprar ropita para su futuro nieto y lamentarse, además de seguir trabajando en Sálvame, programa en el que aireó las miserias familiares a pesar de los ruegos de su hijo para que no lo hiciera.



Exclusiva de Lecturas : Kiko Matamoros y Marta López Álamo, desde Dubái: "Nos casamos el 2 de junio en Madrid".-



Kiko Matamoros (65 años) y Marta López Álamo (25 años) nos dan la noticia más feliz y esperada. El próximo 2 de junio se darán el “sí, quiero” en la basílica de San Miguel de Madrid. Desde Dubái, donde se han instalado temporalmente por compromisos laborales de Marta, la pareja nos adelanta los detalles de su día más especial.



“Yo, personalmente, no echo de menos nada de Madrid, solo a mis hijos, mis nietos, mis amigos y poco más. Ni echo de menos el trabajo ni absolutamente nada”. Kiko Matamoros lo tiene muy claro. El colaborador se encuentra instalado en Dubái por los compromisos profesionales de su pareja, Marta López Álamo, y ambos están muy felices. Tanto que nos anuncian, en exclusiva para Lecturas, la fecha de su boda.