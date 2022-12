SEMANA Joaquín Prat confunde a Alexia Rivas con su novia, Alexia Pla

miércoles 14 de diciembre de 2022

Joaquín Prat confunde a Alexia Rivas con su novia, Alexia Pla.-



Joaquín Prat ha vivido un momento ‘tierra trágame’ en pleno directo cuando se encontraba en el plató de ‘Ya es mediodía’. En la sección del Fresh, donde se tratan los temas de la crónica social, el presentador de televisión se ha dirigido a Alexia Rivas, que está de nuevo ilusionada de un político. Joaquín ha presentado el tema de actualidad y al querer pronunciar el nombre de Alexia Rivas ha cometido un error y ha dicho Alexia Pla, que es como se llama su actual novia.



Todos los colaboradores se han dado cuenta del error en el mismo momento que él y no han podido evitar reírse. Joaquín Prat no sabía dónde meterse y se ha mantenido en silencio unos segundos mientras la cámara apuntaba directamente sobre él. El presentador de televisión no se podía creer que había cometido ese error en pleno directo con todos los teleespectadores como testigos.



Este momento no hace más que confirmar lo enamorado que está de Alexia Pla. El presentador de televisión no se olvida de ella ni en su puesto de trabajo. Tanto es así que cuando una colaboradora de su programa se llama como su chica, de manera inconsciente dice el apellido de su pareja y no el de la persona de la que realmente quiere hablar.



Fue precisamente en el plató del programa para el que trabaja en el que aseguró en varias ocasiones que estaba muy enamorado. «Estoy enamorado», revelaba hace unas semanas sin querer entrar en más detalles, pero dejando claro el momento personal que atraviesa. Era él mismo quien confesaba que su corazón volvía a estar rebosante de felicidad gracias a su nueva ilusión.



A pesar de ser muy discreto con su vida privada, aseguraba hace unos días a su vuelta a Madrid tras un puente increíble, que está muy enamorado de Alexia Pla: «Estoy enamorado y feliz». El presentador está viviendo con felicidad esta nueva etapa y no le cabe duda de que su año ha mejorado mucho con ella a su lado: «Estoy feliz y contento, acabo el año mejor que lo empecé».