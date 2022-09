DIEZ MINUTOS Rosa Benito y Amador Mohedano hacen piña frente a las declaraciones de Rocío Carrasco

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 07 de septiembre de 2022 , 18:23h

En Diez Minutos hay foto de Nacho Palau, su chico, y una silla de ruedas. Como te decíamos, el ex de Miguel Bosé está en pleno tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece y se le ve animado, sonriente.



Rosa Benito y Amador Mohedano son también los protas de 'DiezMi' con una noticia importante para los seguidores de la saga familiar. Están "más unidos que nunca" contra Rocío Carrasco y así lo demuestra una comida familiar de la que habla la revista.



Rosa Benito y Amador Mohedano hacen piña frente a las declaraciones de Rocío Carrasco.-



Rocío Carrasco ha conseguido lo que muchos creían imposible: el acercamiento entre Amador Mohedano y Rosa Benito. El matrimonio se separó en 2013, una ruptura que causó un revuelo mediático sin precedentes. Desde entonces, la ex pareja ha pasado años evitándose, incluso con declaraciones cruzadas en televisión. Sin embargo, la segunda parte del documental de su sobrina, 'En el nombre de Rocío' -que ya puede verse en Telecinco-, ha conseguido lo impensable: la unión total de Rosa y Amador. Una unión que podrás ver en el nuevo número de Diez Minutos que ya esta en los kioskos.



En la docuserie, la hija de Rocío Jurado tacha a su tío de "trapichero" y "frustrado" y además reconoce abiertamente que no confía en él ni como profesional ni como persona. "Mi madre sufría y lloraba mucho en un camerino por tu culpa. De repente se te iba la mano con lo que bebías, otro día el sonido no funcionaba, otro que había que pagar una multa, de repente se enteraba que el guitarrista no había cobrado… Pasaban muchas cosas", dice en el documental, dirigiéndose a su tío. Rosa, tampoco sale bien parada. Rocío revela el feo que hizo a su madre cuando esta, ya enferma, le pidió que fuera a peinarla a su casa y Rosa le dijo: 'Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí'. También desvela que la colaboradora televisiva la llamó en varias ocasiones para que Amador volviera a trabajar en el museo de Rocío Jurado.



Ahora, el exmatrimonio está más unido que nunca y lejos de esconder este acercamiento, la colaboradora de Telecinco quiere dejarlo patente, quizás sea un mensaje velado para la hija de la más grande, para que le quede claro que su versión de la historia no solo no les ha afectado, sino que ha provocado unir más a su 'familia mediática'. Hace unos días, en Chipiona, Rosa y Amador coincidieron en una comida familiar y se fotografiaron así de felices con un divertido marco cinematográfico.