LECTURAS 'Pesadilla en el Paraíso' arranca motores: este es el primer concursante confirmado

miércoles 03 de agosto de 2022 , 18:25h

Anabel Pantoja ha regresado de Honduras convertida en toda una celebridad. La sobrina de Isabel Pantoja ha conseguido tener más repercusión mediática que sus primos gracias a su controvertido romance con Yulen Pereira, su compañero en Supervivientes, a pesar de haber reconocido que continúa muy unida a su todavía marido Omar Sánchez. Desde las páginas de Lecturas, Anabel habla abiertamente sobre sus sentimientos y por primera vez se muestra prudente en lo que respecta a su relación con el esgrimista.



Anabel está convencida de que ahora, lo primero es estar bien "consigo misma", recuperar su vida y encontrar el equilibrio tras el torbellino de emociones que ha supuesto el reality para ella. "Entre dos amores", es el titular elegido por la publicación para su portada. Y es que Anabel parece no tener claro qué hacer con su vida sentimental después del emotivo reencuentro que tuvo con Omar Sánchez, con quien ha compartido cuatro años y medio de su vida, en el programa Déjate querer.



"Pesadilla en el paraíso' comienza su cuenta atrás. Mediaset reveló quiénes serán los presentadores del reality, Lara Álvarez y Carlos Sobera, y dónde se grabará, en un pueblo de la sierra de Cádiz. El siguiente paso es hacer pública su lista de concursantes. Sus identidades se conocerán poco a poco. Serán los principales formatos del grupo los que vayan dado la información, no sin antes revelar pistas suficientes con las que especular sobre la identidad del próximo confirmado. Sin embargo, cuando creíamos que el primer concursante lo conoceríamos en 'Sálvame' durante la tarde del miércoles, 'Algo pasa TV' nos ha adelantado por la izquierda.



Pipi Estrada será concursante de 'Pesadilla en el paraíso', según 'AlgoPasaTV'. "Cuando parecía que todo se le torcía, al ex de Terelu la vida le sonríe para que pueda pagarle la deuda a la mayor de las hermanas Campos", añaden. El periodista ha vuelto a ser habitual en los platós de Telecinco, especialmente en 'Sálvame', a donde regresó para celebrar su aniversario número 13. Ahora, da el salto al reality que trasladará a 16 concursantes a una villa de en sueño que no contará con ninguna de las comodidades que todos tenemos.