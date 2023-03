LECTURAS ¿Por qué Adara Molinero lleva los labios pintados en Supervivientes 2023?

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 15 de marzo de 2023 , 19:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Adara Molinero (30 años) está siendo una de las claras protagonistas de Supervivientes 2023 por diversos motivos. Pero uno de los más comentados en redes es su eterno maquillaje. Y no, no es que la que fuera ganadora de Gran Hermano 2015 haya conseguido colar un pintalabios entre el escaso equipaje que la organización les permite llevar a Honduras. El motivo es otro bien diferente.



La participación de Adara Molinero en Supervivientes 2023 está dando mucho que hablar. La ex consursante de otros realities de Mediaset ha llevado a Honduras poco después de su ruptura con Rodrigo Fuertes (33 años) y con una nueva ilusión en mente y una casa nueva recién estrenada. Además, aunque no hace demasiado tiempo que ha comenzado el concurso, ya ha tenido varios encontronazos con sus compañeros.



Uno de los más sonados ha sido el famoso beso “robado” de Manuel Cortés (28 años) que no le sentó nada bien ya que se produjo sin su consentimiento. El joven no entendió qué había sentado tan mal a la popular colaboradora de televisión y eso que otros compañeros también afearon su conducta.



El detalle de los labios de Adara que no ha pasado desapercibido



Tampoco ha pasado desapercibida la férrea defensa que ha hecho de ella su madre que, siempre que la joven participa en algún reality demuestra estar al pie del cañón. Elena Rodríguez tuvo que plantarse ante las feas acusaciones que Ivana Icardi estaba vertiendo sobre ella. La polémica entre las ex grandes hermanas VIP viene de lejos. Ivana participó en Supervivientes donde coincidió con Hugo Sierra y allí tuvieron una breve relación.



Dejando todas estas polémicas de lado, hay otro tema que está suscitando bastante curiosidad entre los seguidores del programa. Se trata de los labios de Adara que, pese a estar en lo que podríamos denominar como una isla desierta, siempre están pintados y perfectos.



El motivo es bien sencillo, la concursante de Supervivientes lleva los labios tatuados. Sí, sí. Suena doloroso y lo es. Hay diversas técnicas para tatuarse los labios pero en definitiva se trata de introducir pigmentos que modifiquen su color.



La micropigmentación de labios es un procedimiento semipermanente que tiene una duración de entre 1 y 2 años dependiendo de diversos factores. Consiste en inyectar unos pigmentos en la piel de los labios como si se trata de un tatuaje. Ella misma ha contado en su Instagram que utilizó una crema anestésica para ahorrarse el dolor y que después tenía la sensación de labios cortados durante unos días hasta que cicatrizaron.



No obstante, existen varios aspectos que se pueden modificar con un maquillaje semipermanente para los labios. Por ejemplo, puedes dar un retoque de color para que simplemente parezcan pintados, que es lo que se hizo Adara, o puedes jugar a retocar otros elementos y que conserven un aspecto natural. Mediante una técnica de sombreado se puede generar la sensación de que los labios son más voluminosos. También se pueden perfilar para modificar su forma.