SEMANA Nacho Palau detalla su delicada situación económica tras romper con Miguel Bosé

miércoles 25 de mayo de 2022

Nacho Palau aceptó la oferta que le proponía ‘Supervivientes’ para embarcarse en la aventura del reality más duro de la televisión, pero lo hacía a sabiendas de que su relación con Miguel Bosé era uno de los principales atractivos de su participación en el concurso. Sin embargo, él ha tratado de mantener su vida amorosa fuera de Honduras, aunque poco a poco se ha ido sintiéndose cómodo con sus compañeros de isla y ha dado cada vez más detalles de cómo era su vida con el afamado cantante, así como explicar las precarias circunstancias en las que se ha encontrado desde que su relación llegase a su fin y tuviese que separar no solo sus caminos, sino también a los cuatro hijos que tenían en común.



La última declaración que los compañeros de ‘Supervivientes’ de Nacho Palau han logrado sonsacarle les ha dejado con el corazón sobrecogido. El artista se ha centrado en las dificultades económicas en las que se ha visto inmerso desde que cambiase radicalmente su forma de vida al romper con Miguel Bosé. No solo su corazón se resintió del batacazo sentimental, sino también su economía personal, lo que ha precipitado que aceptase ser concursante oficial de ‘Supervivientes’. Su vida ha dejado de estar rodeado de lujos y reconoce que ahora su existencia es mucho más austera “con mis manos, metido en mi pueblo, con mi madre con cáncer”. No lo ha pasado bien en estos tres años que lleva soltero y alejado del hombre con el que formó una familia y planeó envejecer.



Nacho Palau ha tenido sobre la mesa jugosas ofertas para narrar los capítulos más complicados junto a miguel Bosé, pero ha optado por proteger a su expareja y seguir firma en sus principios. No ha querido sentarse en un plató de televisión para iniciar una guerra abierta contra su ex, aunque sí que aceptó aparecer en ‘Déjate Querer’ para hablar con Toñi Moreno sobre sus hijos, donde su relación con el cantante fue tratada sin entrar demasiado en detalles para no saltarse su propia norma. “Tenía ofertas y tenía personas que me decían Nacho, esto te ayudaría. Te estás matando, estás yendo a currar, encabronado todo el día. Me faltaba no estar tan asfixiado”, recordaba Nacho Palau sus peores momentos de los últimos tres años.



Una asfixia que no era tanto emocional, sino más bien económica al no saber de dónde sacar el dinero para sacar adelante a sus hijos y que le pusieron entre la espada y la pared en numerosas ocasiones. Es por eso que se le ha visto hacer muy poca vida social en estos tiempos, prefiriendo ahorrar lo poco que gana y así invertir en su familia y no ya en el ocio y en sí mismo: “En los últimos tres años tengo mi pueblo, no he salido a comer, pero me tomo mis cervecitas con el dinero justísimo”, se confesaba con sus compañeros de ‘Supervivientes’.