DIEZ MINUTOS Kiko analiza 'Supervivientes': “La actitud de Alejandro dejó bastante que desear de principio a fin”

miércoles 03 de agosto de 2022

Kiko Hernández analiza la final de 'Supervivientes'. El colaborador de 'Sálvame', uno de los famosos que decidió afrontar la paternidad en solitario, habla del papel de Alejandro Nieto como ganador de la edición de 2022 y comenta todos los aspectos del final de este concurso que cambió Honduras por los platós de Mediaset. Kiko quería que Nacho Palau ganara el concurso y desvela que, en su opinión, los tres finalistas supieron perder con elegancia. Ignacio de Borbón, Nacho Palau, cuya vida repasamos con sus fotos inéditas, y Marta Peñate merecen el aplauso de Kiko.



La final de 'Supervivientes' ha tenido como resultado un mal ganador rodeado de buenos perdedores. Y no me refiero a que Alejandro no se mereciera ganar o haya sido un mal concursante. Nada más lejos de la realidad y desde aquí le felicito por su victoria, porque cada uno de los finalistas hizo méritos más que suficientes para haberse hecho con el premio. Pero en esta vida es tan importante saber ganar como saber perder. Esto último lo hicieron sus contrincantes con una elegancia a la que no se le puede poner ni un pero. No hubo ni un mal gesto ni una mala palabra por parte de Ignacio de Borbón, Nacho Palau y Marta Peñate.



Ignacio, Nacho y Marta, ni un mal gesto



Todo lo contrario. Hicieron gala de un compañerismo que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo, estando ya más que acostumbrados a finales de reality con reventados de turno, como fue el caso de Desy, Rubén y Ainhoa durante el debate final, intentando arañar unos segundos de protagonismo en cámara reviviendo rencillas de la convivencia que ahora carecen por completo de importancia. En esta ocasión, por mucho que les doliera no ver recompensado su esfuerzo llegando a tocar el premio con la punta de los dedos, dejaron su frustración de lado para únicamente alegrarse por su compañero.