LECTURAS Rosalía, a punto de cumplir los 30 años, bate un nuevo récord

En portada Anabel Pantoja que responde a todo todito sobre su vida actual: su relación con Omar y como le va con su churri Yulen Pereira. "Omar y yo ya no podemos ser amigos" dice y en otra declaración añade que: "Pensé que Yulen me iba a dar la patada". "Al principio nos decíamos 'te adoro' por no decir que nos queríamos, pero yo no puedo esconderme ni frenarme más", comenta respecto a sus sentimientos por Yulen.



Lecturas, la revista que más ha defendido a Rocío Carrasco, ataca de nuevo a su hija con una información que la deja en muy mal lugar. Dice la revista que El programa de Ana Rosa ha decidido despedirla "debido a sus exigencias y pretensiones económicas".



Según Lecturas, la revista portavoz de Rociito, la joven percibía 1.000 euros por programa, pero habría exigido más. La revista añade que "las férreas condiciones que ha pretendido imponer" son más que económicas. También habría pedido no hablar de temas relacionados con su vida personal o familiar.



Rosalía, a punto de cumplir los 30 años, bate un nuevo récord.-



La artista catalana número uno en la música de todo el mundo soplará las velas de su tarta de cumpleaños tras saber que ha sido nominada a 9 premios Grammy Latinos.



“Hoy me levanté demasiado feliz!!! Gracias por las 9 nominaciones de los Latin Grammy”, decía Rosalía desde Nueva York, donde ha ofrecido dos shows que han sido un verdadero éxito. La artista agotó entradas en el icónico Radio City Halll, como ya hieran antes estrellas de la talla de Frank Sinatra o Barbra Streisand.



