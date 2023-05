SEMANA Julio Iglesias , aclara las últimas noticas sobre su salud: “Estoy DPM. Hay mucha maldad”

miércoles 31 de mayo de 2023 , 17:25h

Este martes, Julio Iglesias ha explicado que se encuentra perfectamente y que no hay por qué preocuparse por su salud.



"Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad", arranca diciendo en sus redes sociales. "De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad".



Junto a su post adjunta una foto suya en la que aparece en buena forma. "Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre", dice. "Muchísimas gracias como siempre".



A sus 79 años, Julio Iglesias lleva años apartado de la esfera pública. En los últimos meses mucho se ha especulado con la posibilidad de que su estado de salud se haya deteriorado. No es así. El propio cantante ha salido a desmentirlo. La voz de alarma saltó recientemente, cuando los periodistas del programa 'A la tarde' de América TV, apuntaban que el artista, atraviesa una situación complicada. "A mí lo que me dicen es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones", ha declarado Matías Vázquez.



Iglesias, que en la actualidad vive en las Bahamas junto con su mujer, Miranda y sus hijos, tiene problemas de memoria e incluso problemas de movilidad, lo que le obligarían a tener que trasladarse con la ayuda de una silla de ruedas. "Aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias, hoy por hoy, no llegan a él y eso es lo que preocupa, que Julio no levanta un teléfono o no responde a las llamadas'', sostenía hace unos días el periodista de la televisión estadounidense.