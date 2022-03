DIEZ MINUTOS Alba Carrillo, ¿qué le pasa en el pecho?

miércoles 09 de marzo de 2022

Alba Carrillo no ha escondido en estos últimos días que no le importaría volver a ser madre. Darle un hermanito a su hijo Lucas (10) sería uno de sus sueños, pero de momento éste va a tener que esperar. Así lo ha dicho Alba Carrillo después de que este miércoles su compañera la presentadora Sonsoles Ónega, en 'Ya es mediodía', no pudiera apartar la mirada de sus turgentes pechos, que Alba llevaba muy bien colocados con un corsé debajo de una camisa ancha: todo podía indicar que sus mamas habían crecido de tamaño y que la camisa serviría para esconder algún kilito que otro, pero nada más lejos de la realidad.



"Le está diciendo que está embarazada", ha revelado Miguel Ángel Nicolás. "Es que tiene unos pechos descomunales", se ha asombrado Sonsoles". "Me está diciendo que estoy preñada. Lo niego tajantemente", ha dicho Alba, y ha dado explicaciones: "Llevo un corsé que es divino", ha dicho mostrando a cámara su prominente escote.



A la modelo le ha dado por reírse, y es que ha recordado a todos que está soltera desde que el pasado septiembre diera por finiquitada su relación con su último novio, Santi Burgoa, para luego, además, contar los motivos de esa ruptura: "Sería un milagro hecho realidad. Sería la segunda Virgen María", ha bromeado. "Bueno, podrías haber ido a... cosas", ha señalado Sonsoles, dejando caer que hay otros métodos para quedarse embarazada sin tener que estar con un hombre. "No, no", ha negado Alba de nuevo. Vamos, que de momento Lucía Pariente se queda con las ganas de volver a ser abuela...