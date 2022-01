DIEZ MINUTOS Mayte Zaldívar sigue los pasos de Julián Muñoz con el estreno de su propia docuserie

miércoles 26 de enero de 2022

Mayte Zaldívar ha sorprendido a todos anunciando el inminente estreno de su docuserie llamada: 'Maite Zaldívar: Maldita la hora'. La ex mujer de Julián Muñoz ha querido seguir sus pasos para contar 'su verdad' sobre el final de su matrimonio y su paso por la cárcel. Un testimonio donde, por supuesto, también se espera que hable sobre Isabel Pantoja. Sin duda, unas declaraciones que darán mucho de qué hablar y que podremos ver de manera inminente, y es que desde 'Telecinco' ya han anunciado que tienen pensando emitir este espacio el próximo viernes 28 de enero a las 22:00 horas.



De momento, son pocos los datos que han trascendido sobre cómo será esta docuserie, aunque en un adelanto que han emitido desde 'Telecinco' hemos podido escuchar algunas de las frases más demoledoras que dirá. "Lo que hiciste fue robar mi familia, cómpratela", ha indicado de forma tajante refiriéndose a Isabel Pantoja, la mujer con la que su ex marido Julián Muñoz terminó siéndole infiel.



"Mi vida no sé si era buena o era mala, pero era mi vida. Y quien me rompe la vida es esa señora. Soy como cualquier cornuda del mundo, la última en enterarme". Es otra de las frases que le hemos podido escuchar decir en este adelanto, donde queda claro que no tendrá ningún reparo a la hora de cargar contra Isabel Pantoja.



Sin duda, unas declaraciones que se producen tan solo una semana después del fin de la docuserie de Julián Muñoz. El ex alcalde no dudó en hablar sobre cómo había sido su relación con Isabel Pantoja, lamentando la forma en la que trató a Mayte Zaldívar, para la que tuvo unas bonitas palabras. Ahora, le toca a ella el turno de contar cómo vivió esos momentos. Un silencio que ha decidido romper justo cuando está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida después de que su hija anunciase que padece cáncer.