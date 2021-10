LECTURAS Teresa Rivera hace un llamamiento a Kiko Rivera desde 'Sálvame': "Tengo que decirle algo de su padre"

miércoles 13 de octubre de 2021

Según informa la periodista Gema Amil en LECTURAS, Teresa Rivera ha aprovechado su visita a Madrid, hasta donde ha viajado para visitar a su hijo, José Antonio Canales Rivera, en 'Secret Story', para pasar por el plató de 'Sálvame'. La hermana de Paquirri ha reaparecido en televisión cuando está a punto de cumplirse un año de 'Cantora, la herencia envenenada' y ha reaccionado a la reconciliación de su sobrino Kiko Rivera e Isabel Pantoja.



La tía de Kiko Rivera manifestó su deseo de reencontrarse con su sobrino cuando este rompió con su madre, tras su primera entrevista bomba a Lecturas y todo lo que vino después, pero esto aún no ha ocurrido. "Aún no he visto a Kiko Rivera, tengo que decirle una cosa que tiene que ver conmigo y con su padre", ha dicho Teresa Rivera. La hermana de Paquirri entiende que su sobrino haya querido acercarse a su madre de nuevo: "Es su madre y como yo soy madre quiero tener a mis polluelos en mis brazos".



Aunque la madre de José Antonio Canales Rivera ha querido ser cauta, sus palabras no van a caer en saco roto. No sabemos si Kiko Rivera reaccionará a este 'llamamiento' del mensaje que su tía paterna tiene que hacerle llegar, pero al dj no le sentarán nada bien sus palabras de por qué aún no han estado cara a cara. "Hay algo que no le deja reencontrarse conmigo. Ella es su madre y yo soy la hermana de su padre. Siempre he sido la mala y seguiré siendo la mala. Isabel Pantoja es la que lo ha pensado siempre".