¡HOLA! Iván Sánchez e Irene Esser están juntos en Madrid: ¿se confirma su romance?

miércoles 30 de junio de 2021

Exclusiva de la biblia de las revistas del corazón ¡Hola! : la revista publica de manera edulcorada una información para evitar que aparezca otra. Los Martos-Bono son habituales de esta publicación, que ahora da la noticia pero citando a "fuentes cercanas" y no a los protagonistas.



Amelia, hija del político José Bono, y Manuel, hijo del cantante Raphael, llevaban casados trece años, tienen cuatro hijos en común y aparentemente vivían vidas totalmente instagrameables. De nuevo las redes sociales proporcionándonos una imagen falsa repleta de mensajes correspondidos de amor. La que ellos querían dar.



Dice ¡Hola! que la separación se produce "de forma amistosa y sin que existan terceras personas" y que, aunque los dos llevan distanciados desde hace tiempo, siguen viviendo bajo el mismo techo "y así piensan continuar". De ahí la sorpresa que genera la noticia. Si eran felices haciendo sus vidas por separado no había necesidad alguna de explicar que se les rompió el amor de no usarlo tanto.



Iván Sánchez e Irene Esser están juntos en Madrid: ¿se confirma su romance?.-



Desde hace unas semanas se rumorea que Iván Sánchez podría estar de nuevo enamorado. La culpable de que el corazón del actor madrileño vuelva a latir con fuerza es la actriz y modelo venezolana Irene Esser, con quien esta semana se ha dejado ver en Madrid. Así lo demuestra esta foto que ha sido publicada por el diseñador Eduardo Navarrete, al que conocerás por su participación en el programa Maestros de la costura.



En ella vemos a Iván sentado al lado de Irene mientras disfrutan de un aperitivo en compañía de unos amigos, entre los que se encuentra la también actriz Belén López y su pareja, el músico Añil Fernández. El lugar elegido para este reencuentro fue La Posada del Nuncio, donde pudieron disfrutar de la cocina tradicional del chef Javier Sánchez en pleno centro de la capital.



Aunque siempre se han mostrado muy discretos, parece que Iván, de 46 años, e Irene, de 29, no tuvieron problema en posar ante la cámara de lo más sonrientes. Ninguno de los dos ha publicado fotos juntos de su estancia en Madrid, aunque sí que lo han hecho por separado. "Ahora mismo solo podemos pensar en el presente, porque es lo único que tenemos", ha escrito la actriz venezolana junto a varias imágenes. Este miércoles, la protagonista de las telenovelas Piel salvaje y Corazón esmeralda también aprovechó para salir a correr por Madrid a primera hora de la mañana y publicó que había hecho 4,7 kilómetros.



Algunos medios latinoamericanos han publicado que la pareja lleva saliendo desde el pasado mes de octubre, sin embargo, por el momento no ha habido confirmación oficial. Eso sí, durante estos meses los dos han dado algunas pistas a través de las fotos, vídeos y mensajes que han compartido con sus seguidores.



El pasado mes de abril, tanto Iván como Irene publicaron varias imágenes desde Ixtapa Zihuatanejo, en el estado mexicano de Guerrero, donde todo parece indicar que disfrutaron de unos días de vacaciones juntos. Anteriormente, la actriz venezolana compartió fotos desde las paradisiacas playas de Tulum y, unos días después, Iván hizo lo mismo. "El regalo más hermoso", escribió ella en una de sus publicaciones.