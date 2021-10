DIEZ MINUTOS Luca y Cristina se salvan de la expulsión en 'Secret Story'

miércoles 13 de octubre de 2021 , 19:51h

'Secret Story' acaba de estrenarse y ya ha dejado numerosos momentazos. Una edición llena de sorpresas para sus misteriosos protagonistas, que tienen que guardar su secreto a toda costa para que nadie llegue a descubrirlo y poder llevarse así un gran premio económico. Chimo Bayo, Emmy Russ, Cristina Porta, Luis Rollá, Sofía Cristo, Lucía Pariente, los Gemeliers, Luca Onestini, Fiama, Julen Guerra, Sandra Pica, Antonio Canales, Cynthia Martínez, Miguel Frigenti, Isabel Rábago y Edmundo Arrocet son los concursantes de este nuevo reality. Cada semana, repasaremos los nominados y expulsados.



Luca salvado



Luca ha conseguido salvarse de la expulsión convirtiéndose en uno de los concursantes menos votados.



Cristina salvada



Cristina Porta podrá continuar en la casa junto a Luca al menos una semana más después de haberse salvado.



Cynthia salvada



La concursante se convirtió en nominada después de ser acusada de hacer trampas en la prueba de inmunidad. Sin embargo, ha conseguido salvarse tras ser la menos votada.



Adara salvada



La concursante ha sido la segunda nominada menos votada, por lo que ha logrado salvarse de la expulsión.



Canales Rivera nominado



Aunque en un primer momento pensaba que estaba inmune. Finalmente ha sido nominado de forma directa tras ser acusado de hacer trampas con Cynthia.



Emmy nominada



La alemana ha sido nominada entre otros por Luis Rollán, que le ha dado tres puntos. Sin duda, una decisión que no le gustará nada cuando la descubra.



Fiama expulsada



Fiama se ha convertido en la cuarta expulsada de 'Secret Story'. La concursante no ha podido ganarle el duelo a Cristina y se ha marchado confirmando que no sabía que pasaría ahora con Sofía Cristo.