LECTURAS Exclusiva : Paz Padilla, despedida de 'Got Talent'

Paz Padilla, despedida de 'Got Talent'

miércoles 19 de mayo de 2021 , 19:29h

Tal y como ha podido saber 'Lecturas' en exclusiva, Paz Padilla no estará en la próxima temporada de 'Got Talent'. La decisión ha caído como un jarro de agua fría.



Paz Padilla acaba de recibir un gran varapalo profesional: ha sido despedida de ‘Got Talent’. La productora acaba de comunicar a la gaditana que no cuentan con ella para la siguiente edición –la séptima–, que ya está en preproducción. La decisión ha pillado muy desprevenida a la cómica. Según nuestras fuentes, Paz contaba a su entorno lo encantados que estaban sus jefes con su trabajo e incluso relató en más de una ocasión que la dirección buscaba perfiles parecidos al suyo para ejercer como jurado del concurso de talento.



Telecinco estaría ya buscando otro perfil para sustituir a Paz y, por lo que sabemos, Rocío Carrasco podría ser una de las candidatas mejor situadas.