SEMANA Los vecinos de Terelu crean un grupo de WhatsApp para frenar que María Teresa Campos viva allí

Según informa SEMANA, María Teresa Campos afrontaba con muchísima ilusión su nueva etapa. Tras vender su espectacular vivienda en Las Rozas se fijó en un inmueble mucho más modesto que estaba situado en la misma urbanización de Terelu.



Justo cuando estaba a punto de alquilarlo, el propietario del piso se ha echado para atrás debido a las fuertes presiones de los vecinos. No quieren que la veterana presentadora se una al vecindario, pues tienen claro que con su llegada la prensa estará continuamente haciendo guardia en las inmediaciones. Acostumbrados a la discreción, se niegan a que María Teresa Campos haga efectiva su llegada, prueba de ello, que hayan creado un grupo de WhatsApp llamado ‘No Teresa’.



Aunque la comunicadora estaba a punto de firmar el contrato para comenzar una nueva vida en Aravaca, de momento, no podrá cumplir su sueño. La negativa por parte de tantos vecinos ha provocado en ella desazón, aunque parece que no planea tirar la toalla. Mientras tanto los vecinos de la urbanización han hecho público su descontento y así lo han revelado a ‘Informalia’. «Ya tenemos bastante con aguantar las idas y venidas de los periodistas que hacen guardia a Terelu, como para que ahora se una un seguimiento a su madre. Es lo que nos faltaba. Esta zona ha sido siempre muy tranquila. No nos gustan esas cosas», dice uno de ellos. Están convencidos de que esta medida de presión surtirá efecto, aunque insisten en que «no tienen nada en su contra». «Le ha quedado muy claro que nadie la quiere aquí», dicen.



Cada vez son más los vecinos que no quieren aceptarla en el edificio, por lo que, quién sabe, si María Teresa ha llegado a plantearse otra opción en el mismo barrio. Aunque su intención no es perturbar la tranquilidad de nadie, lo cierto es que María Teresa Campos debe encontrar pronto una casa a la que mudarse. Tiene muchos muebles y, sobre todo, una idea clara: desea vivir junto a su hija, Terelu, ya que las dos están muy unidas. Fue hace tan solo unos días cuando visitó un piso que estaba en alquiler, en concreto, uno que posee más de 200 metros cuadrados y que estaba para entrar a vivir. Disponible por más de 2300 euros al mes, María Teresa Campos vuelve a estar en el punto de inicio una vez más, una circunstancia que podrían desconocer sus hijas. Carmen Borrego ha asegurado que los planes de su madre siguen en pie y que su plena intención es la de vivir cerca de Terelu.