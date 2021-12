DIEZ MINUTOS Gala ve las imágenes de su chico siéndole infiel y estalla : "Me da asco"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 16 de diciembre de 2021 , 13:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Gala se llevó un chasco cuando pidió la hoguera de confrontación con su novio Nico y este no apareció. El asturiano ha decidido disfrutar por completo de la experiencia y aún no quiere encontrarse con la que sigue siendo, de momento, su pareja. Nico empezó esta aventura fijándose en Rosana, sin embargo, todo ha cambiado en las últimas semanas y ahora ha decidido centrarse en Miriam.



Nico y su tentadora han pasado todos los límites marcados y se comían a besos en la piscina. Gala, aún sin ver estas imágenes, decidía soltarse la melena al ver que Nico no acudía a la hoguera. Miguel, tentador de la joven, y Gala lo daban todo en una fiesta y terminaban liándose. Es más, tanto Nico como Gala han más que sobrepasado los límites que tenían marcados y ambos pasaban la noche con sus tentaciones.



Esta noche tocaba de nuevo ver imágenes y Gala se ha llevado las manos a la cabeza al ver lo que hacía su chico en la otra villa. "No me da nada de felicidad ni nada de alegría. Se ha sentido siempre superior a mí, me trata como un tonto", explicaba el joven a Sandra Barneda. La cosa no quedaba ahí y Nico se atrevía a dar detalles de cómo es la vida sexual con Gala: "Nuestra relación iba fatal en todos los aspectos. "No puede decir que le gusta bajar a ella cuando no baja". Este comentario ha hecho estallar aún más a Gala.



La joven veía las imágenes de su chico en la cama con otra y todo lo que ha soltado por la boca ha sido de todo menos bonito. "Si él considera que yo no bajo será porque con él no me apetece (...) "Me da asco, y ojalá lo vea su familia", refiriéndose al momento íntimo con su tentadora.