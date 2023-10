Lo que el PP y Vox deberían haber hecho en el ayuntamiento de Guadalajara ANTES de subir el IBI un 17,4%

Pocas veces ha recibido este periódico tantas llamadas de queja e indignación por la noticia que salio a la luz la semana pasada : "El ayuntamiento de Guadalajara subirá el IBI ocho puntos y lo justifica por el agujero de 9 millones de euros dejados por el socialsta Rojo".

La nueva corporación municipal en el ayuntamiento de Guadalajara, conformada por PP y Vox, congelará todos los impuestos y tasas municipales a excepción del IBI, que pasará del 0,46 al 0'54 que, por primera vez, y para beneficiar a los vecinos, establecerá un nuevo sistema de fraccionamiento en el pago concreto de este impuesto en tres plazos y sin intereses.

Así lo anunció en rueda de prensa el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, quien, en una comparecencia en la que estuvo acompañado de los concejales Isabel Nogueroles y José Luis Alguacil, justificó esta subida del 17,4% del IBI por el "agujero de nueve millones de euros" que tiene el ayuntamiento de Guadalajara en el presupuesto de 2023, cuando gobernaba en el Consistorio el socialista Alberto Rojo en coalición con Ciudadanos (nunca entendí por qué a Cs lo llamaban partido político, cuando siempre fue, en realidad, una Agencia Temporal de Empleo…).

Esteban dice que en el último presupuesto de 2023 el anterior Gobierno de PSOE/Cs, al frente del cual estaba Alberto Rojo, había establecido una estructura de ingresos "falsa" contra los que se había generado una estructura de gastos recurrente en el tiempo, inflando artificialmente los ingresos, cuadrándose las cuentas “a capón” y con numerosas facturas “en el cajón” pendientes de pago, que da como resultado un agujero de 9 millones de euros en el ayuntamiento de Guadalajara.

Así las cosas, no tiene un pase que un partido como el PP que presume de tener un ADN de bajar los impuestos, y así lo ha demostrado en la mayoría de los sitios donde ha gobernado (con la excepción del ínclito Cristóbal Montoro que fue el responsable del principio del fin de la clase media española y que moribunda, espera amorcillada en tablas el estoque mortal de manos del autócrata Sánchez), repito, no tiene un pase que antes de subir el IBI al ciudadano/contribuyente de Guadalajara no hubiera hecho lo siguiente :

En primer lugar, reitero, antes de meter la mano en la cartera del ciudadano/contribuyente de Guadalajara, la alcaldesa tendría que haber convocado una Rueda de Prensa con los concejales correspondientes del ramo y con los máximos responsables de la Intervención General del ayuntamiento, con los informes preceptivos donde quede reflejado, debida y pormenorizadamente, DÓNDE han ido esos 9 millones de euros (que son muchos millones) y explicar exhaustivamente cómo se ha articulado esa “estructura falsa de ingresos”, inflándolos de forma artificial hasta general un agujero de MIL QUINIENTOS MILLONES de pesetas (que siguen siendo muchos millones de pesetas, para un ayuntamiento como es el de Guadalajara)

En segundo lugar, y una vez informado a los medios (nexo de comunicación entre la clase política y la sociedad de Guadalajara) el PP y Vox tendría que a ver presentado un Plan de Recorte y Ajuste de Gastos en el ayuntamiento de Guadalajara para atender, cubrir, equilibrar y sanear ese agujero de 9 millones de euros. Todos los esfuerzos posibles tendentes a una política restrictiva del gasto púbico en el ayuntamiento de Guadalajara ANTES de subir el IBI al ciudadano/contribuyente de Guadalajara.

En tercer lugar, enviar una Carta a todos y cada uno de los ciudadanos/contribuyentes de Guadalajara que van a pagar este subidón del IBI, informándoles y explicándoles de forma explícita, pormenorizada, exhaustiva, clara y diáfana de cómo y donde se ha generado ese agujero de 9 millones de euros.

En cuarto lugar, se tendría que haber informado a la Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas, Ministerio de Hacienda y demás órganos controladores del gasto público de las administraciones locales, del agujero generado de 9 millones de euros, con las responsabilidades administrativas que hubiere lugar.

En quinto lugar, el actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Guadalajara debe solicitar los pertinentes Informes jurídicos tendentes a la posible negligencia o actitud dolosa continuada en el tiempo en la que hubiese incurrido, en su caso, el equipo de gobierno de PSOE/Cs en el ayuntamiento de Guadalajara (existe numerosa jurisprudencia al respecto)

Si verdaderamente existe ese agujero de 9 millones de euros, generado por inflar artificiosamente los ingresos y hay facturas en los cajones sin pagar, solo puede obedecer a dos causas : Una, por una actitud culposa o intencionada del anterior equipo de gobierno del PSOE/Cs, y dos, por incompetencia o mediocridad.

Cualquiera que sea la causa, Guadalajara no se merece que quien tiene la obligación de gestionar diligentemente los dineros públicos sean o unos golfos o unos ineptos,…y mientras el ciudadano/contribuyente de Guadalajara a pagar los platos rotos...