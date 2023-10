Morejón: “Subir el IBI fue una decisión del PSOE con su irresponsabilidad durante estos cuatro años de gestión”

viernes 27 de octubre de 2023 , 13:18h

“La terrible situación económica que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento es consecuencia de la irresponsable gestión económica del PSOE y del afán de gasto del señor Rojo y la señora Simón”, de esta forma ha comenzado su intervención en el pleno el portavoz del grupo VOX, Víctor Morejón, durante el debate sobre la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2024. Morejón ha asegurado que “los ingresos presupuestados no cuadran con los que finalmente se van a recaudar, y así no los ha notificado el responsable de la concejalía de Hacienda. Por lo tanto, esta subida prevista no es una decisión unilateral del la concejalía sino que fue una decisión del PSOE con su irresponsabilidad durante estos cuatro años en la gestión de Gobierno. Es una ironía, hablaban de Guadalajara Viva y se la estaban cargando”.

Desde VOX han apuntado que se han visto obligados a apoyar la propuesta presentada porque “aunque es un voto que no nos gusta tenemos que tomar una decisión responsable para no poner en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento” ha matizado Morejón.

El edil en el consistorio alcarreño ha explicado que se abstuvieron en la Comisión Informativa previa a la celebración del pleno porque “nos faltaba información por parte de nuestro socio de Gobierno. Una vez facilitada toda la documentación hemos comprendido que estamos en una situación grave, que necesita de una solución para poder afrontar los gastos derivados de los servicios públicos”.

Desde VOX se apunta directamente al grupo socialista como responsable de la subida del IBI porque “los ingresos que hicieron no se corresponden con los que finalmente se han obtenido, y el gasto se ha incrementado, por lo tanto las cuentas no cuadran. Han provocado ustedes un desfase presupuestario sin precedentes” ha explicado Víctor Morejón.

El grupo VOX ha calificado de temeridad la subida de un presupuesto de un 36% en cuatro años “ningún ayuntamiento, ninguna institución ha podido incrementar su presupuesto tanto. Salta a la vista que algo iba mal y ahora ya la sabemos” ha concluido Morejón.