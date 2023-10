Habrá moratoria en la Zona de Bajas Emisiones y congelación de tasas e impuestos en 2024 en Guadalajara capital

El Ayuntamiento de Guadalajara celebra hoy dos Juntas de Gobierno, una ordinaría y otra extraordinaria, donde está previsto aprobar la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la modificación de las Ordenanzas Fiscales que permitirán la elaboración de unos presupuestos equilibrados

martes 10 de octubre de 2023 , 18:09h

La secretaria de la Junta de Gobierno, Isabel Nogueroles, junto al concejal de Zona de Bajas Emisiones, José Luis Alguacil y el segundo teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Alfonso Esteban han comparecido hoy en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos a tratar en las dos Juntas de Gobierno Local que se celebrarán esta misma mañana, una de carácter ordinario y otra extraordinaria. En ambas se aprobará importante normativa que concretará la acción de Gobierno en 2024, como el proyecto de Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la modificación de las Ordenanzas Fiscales entre otros muchos expedientes.



La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara comenzará a funcionar el 1 de enero de 2024, con una superficie de más 718.000 metros cuadrados, que afecta sobre todos al casco histórico de la ciudad.



El Ayuntamiento de Guadalajara aprueba ahora la Ordenanza reguladora que determinará las medidas contra la contaminación atmosférica, consistentes en la restricción del acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes, tal y como ha ha explicado hoy el concejal de Medio Ambiente,



José Luis Alguacil, que anunciaba que “aunque se inicien ya a principios de año las medidas de mitigación del tráfico, que permitan reducir las emisiones, y la monitorización y seguimiento del tránsito de vehículos con cámaras y sensores, el reglamento sancionador tendrá todavía una moratoria de un año, con el fin de que los ciudadanos conozcan a fondo la nueva regulación y las excepciones que se plantean sobre todo para los residentes en la zona”.



Recordaba Alguacil que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones obedece a la resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, que declaró la situación de emergencia climática y medioambiental, pero que la implantación de la misma “va a suponer muchas mejoras en las calles y plazas afectadas, así como la renaturalización de muchas zonas del casco y eso revertirá en la calidad de vida de los ciudadanos además de preservar el medio ambiente”.



Nuevas Ordenanzas Fiscales para equilibrar los presupuestos



El proyecto de modificación de Ordenanzas Fiscales que se llevará para su aprobación a la Junta de Gobierno extraordinaria era detallado por el segundo teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Alfonso Esteban, que ha anunciado que para 2024 “se congelan todos los impuestos y tasas municipales, salvo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo impositivo general pasa del 0,46 al 0,54%”.



“Nuestro compromiso es la moderación fiscal, y así cumplimos con la todos los impuestos, pero en el caso del IBI no ha quedado más remedio que optar por el aumento impositivo, para hacer crecer los ingresos del Ayuntamiento, y generar los 9 millones de euros que ahora faltan por la irresponsabilidad del Gobierno de Alberto Rojo que cuadró las cuentas a capón”, ha declarado Esteban.



En este sentido el concejal de Hacienda ha explicado que el informe del órgano de Gestión Presupuestaria “es el que recomienda abordar la subida del IBI, no solo porque la inflación ha encarecido los contratos públicos y porque el repunte de los tipos de interés afecta a la deuda, sino sobre todo porque hay 9 millones de ingresos que faltan. Puede parecer una subida notable, pero no queda otro remedio si queremos ser realistas y poder congelar así el resto de los impuestos y tasas y garantizar los servicios públicos”, remarcaba Alfonso Esteban.



Para mitigar el impacto del IBI se regula la posibilidad de fraccionar su pago en tres plazos sin intereses, para aquellos contribuyentes que se acojan al Servicio Especial de Pagos (SEP). Para quienes no se acojan al SEP se incrementa la bonificación de la última cuota a 150 euros.



También habrá facilidades para los aplazamientos de deuda y no se exigirá garantía cuando ésta sea inferior a 30.000 euros (hasta ahora eran 18.000 euros).



Bonificación de hasta el 95% en el ICIO para fomento del empleo



El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) tendrá por primera vez una bonificación de hasta el 95% para autónomos y microempresas que fomenten el empleo. Será una bonificación del 50% cuando contraten entre 1 y 3 trabajadores, del 7% contratando entre 4 y 6 trabajadores y del 95% cuando contraten más de 6.



En las plusvalías, se amplía del 75% al 95% la bonificación en la transmisión de vivienda habitual a descendientes, siempre que no se tengan más propiedades en el territorio español, y sin límite de renta.



Otros asuntos de la Junta de Gobierno



La secretaria de la Junta de Gobierno Local y concejala de Contratación, Isabel Nogueroles, ha detallado otros de los asuntos que serán aprobados en la Junta de Gobierno ordinaria, entre los que se incluye la atribución de delegaciones a los miembros del Equipo de Gobierno y el pliego de condiciones administrativas para la concesión demanial del bar-cafetería en el Centro Social del barrio de Usanos, por una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prórrogas anuales por otros cinco años más, y un canon mínimo de licitación de 1.396,47 euros.



También está prevista la aprobación de las tarifas propuestas por el concesionario del aparcamiento subterráneo situado en la Plaza Mayor para el año 2024, con el abono mensual general a 70 euros (IVA incluido), reducido a 65 euros para comercios y trabajadores de la zona.



70. 000 euros para estudios arqueológicos en el casco antiguo



Otro expediente de la Junta de Gobierno, según detallaba Nogueroles, son las bases y convocatoria de subvenciones para la realización de estudios arqueológicos previos a la edificación en el casco antiguo, por importe de 70.000 euros.



Por último, Nogueroles ha destacado la concesión de subvenciones a Clubes deportivos por importe total de 238.500,00 euros y Deportistas individuales por importe total de 42.558,02 euros, en el marco de la convocatoria pública 2023, entre los asuntos de esta intensa Junta de Gobierno, que también incluyen diversos expedientes menores de justificación de ayudas a clubes deportivos y centros escolares.