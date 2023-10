CINE CLUB ALCARREÑO : "El regreso de las golondrinas" de Li Ruijun

domingo 29 de octubre de 2023 , 17:58h

Día 30 de octubre. 20:00H. Multicines Guadalajara

EL REGRESO DE LAS GOLONDRINAS – (YIN RU CHEN YAN)

Dirección: Li Ruijun

Reparto: Wu Renlin, Christina Hai, Guangrui Yang, D. Zhao, Cailan Wang

Título en V.O: Yin Ru Chen Yan

Nacionalidad: China

Año: 2022 Fecha de estreno: 14-07-2023

Duración: 131min.

Género: Drama

Color o en B/N: Color

Guión: Li Ruijun

Música: Peyman Yazdanian

Fotografía: Wang Weihua

Distribuidora: Bteam Pictures

Sinopsis:

La humilde y sencilla Ma, y el tímido Cao, han sido expulsados de sus respectivas familias y obligados a contraer un matrimonio concertado. Ahora tendrán que aunar sus fuerzas y construir un hogar donde sobrevivir. En medio de la adversidad, comienza a forjarse entre ellos un vínculo, ya que tanto Ma como Cao, en sintonía con los ciclos de la Tierra, se crean un refugio en el que pueden prosperar.

Crítica de Oti Rodríguez Marchante para El Cultural de ABC:

Un pequeño prodigio de sencillez que ganó la Espiga de Oro del pasado Festival de Valladolid, la película china de Li Ruijun contiene personajes, modelo de vida y sustancias de pensamiento y comportamiento que son por completo incompatibles con cualquier propuesta y aspiración que nos ofrezca el mundo que nos rodea. Es un elogio a la pureza, al trabajo, a la comprensión del otro, al respaldo y a la natural germinación de las cosas, los sentimientos, los frutos…, y sin que produzca el más mínimo recelo hacia la humildad de sus pretensiones, hacia la verdad de su relato.

Al fondo hay una China rural, empobrecida, enraizada, a la que empiezan a devorar la especulación, la corrupción y el 'progreso'. Es el paisaje, pero sus figuras, el centro absoluto de este cuento es una pareja, un hombre gastado (en realidad, gastándose) y una mujer precaria de físico, despreciada por los suyos, que acepta un matrimonio concertado por sus familiares para quitárselos de en medio. En la torpeza y desconcierto de su relación, el argumento va sembrando con sensibilidad enorme las semillas de unos vínculos que enriquecen su tristísima convivencia. Es la película: una poesía consonante que une la relación entre ellos y la relación agrícola en incesante progreso. Arar, sembrar, cuidar, recoger, separar el trigo de la paja…, en fin, todo ese proceso tan necesario para el ser humano aunque no sea agricultor.

En la vida tan precaria y sufrida de esa pareja no es fácil reconocerse y, sin embargo, es un espejo en el que podría (debería) mirarse cualquiera. El director utiliza su cámara para que sintamos el esfuerzo, el respeto y la nobleza en medio de un mundo que se voltea; no es pródiga en el diálogo, pero cada frase que dejan escapar estos dóciles e insignificantes personajes es de una grandeza insólita y de una lucidez que desarma. Naturalmente, no es una película que transmita felicidad, salvo en algún pequeño impulso o momento de arrobo, pero sí transmite una paz y una dignidad con la que ya no estamos familiarizados.

Festival de Valladolid - Seminci: Espiga de Oro

Tráiler: https://youtu.be/SbIqEC6fMW8?feature=shared