El PP en el Ayuntamiento de Guadalajara muestra su total rechazo a las bases de investidura de Sánchez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 06 de noviembre de 2023 , 12:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“Como viceportavoz del Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, quiero mostrar a través de este comunicado nuestro total rechazo a las bases de investidura planteadas por Pedro Sánchez y por el Gobierno socialista, unas bases que hablan de la amnistía, que hablan de la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña en detrimento de otros problemas que tienen otras comunidades autónomas y otros territorios a los que no nos han tenido en consideración”.



De este modo se ha pronunciado viceportavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López, sobre las "vergonzantes negociaciones" del PSOE para el acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez, acuerdo que es “una cesión en contra del Estado de Derecho, en contra de la Constitución, en contra de la unidad de España y en contra de la igualdad de todos los españoles”, ha destacado Santiago López.



Se ha referido también a los 23.000 millones de euros de deuda de los ayuntamientos que se van a quedar aparcados a un lado y no son prioridad para el futuro, porque esto supondrá “menos inversión, menos gasto del Estado en Guadalajara, y más desigualdad entre españoles”.



Santiago López ha recordado que en el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Guadalajara quedó clara la postura del Partido Popular que presentó una moción en contra de la amnistía, aprobada junto con VOX.



“El Partido Socialista de Guadalajara y el señor Rojo, a través de su silencio en el Pleno, se hizo cómplice del apoyo a la amnistía que sin duda va a afectar a nuestro Estado de derecho, a nuestra Constitución y también a la unidad de España” ha remarcado López.



Santiago López ha reiterado la pregunta “¿qué va a hacer el diputado socialista por Guadalajara, Alberto Rojo, ¿va a votar no a la amnistía y al pacto de investidura o va a vender los principios para quedarse en el sillón?”.



“Alberto Rojo tiene que tener una coherencia. En el año 2021 planteaba una condena a los indultos a cualquiera de los promotores y partícipes del 'procés' y también estaba en contra de cualquier tipo de amnistía. Sin embargo, en el último Pleno apoyó esta amnistía y se retrató con su silencio”, ha concluido Santiago López.