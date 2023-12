AIKE : PP, PSOE y VOX en contra de que la ciudadanía decida qué uso dar a los edificios de El Fuerte

viernes 29 de diciembre de 2023

A la propuesta de Aike en el Pleno de crear una mesa de diálogo con participación ciudadana, para debatir y reflexionar sobre el contenido que podrían albergar los edificios del complejo del Fuerte, tanto PSOE como PP y VOX han mantenido su postura de no apoyar a que sean vecinas y vecinos quienes den ideas y hagan propuestas de uso del complejo del Fuerte.



Susana Martínez, portavoz del grupo municipalista Aike – A Guadalajara hay que quererla – ha desgranado durante el Pleno de hoy los anuncios y acuerdos incumplidos a lo largo de las últimas décadas, recordando que los edificios pertenecen al consistorio y debe ser desde Guadalajara donde se decida qué hacer con los edificios una vez rehabilitados por la Junta de Comunidad desde Castilla – La Mancha, tal y como se estableció en el Proyecto de Singular Interés del Fuerte San Francisco que sirvió para desarrollar las viviendas del sector.



Tanto desde la oposición del grupo socialista, como desde el equipo de gobierno de PP y VOX, se han mostrado en contra de que sea la ciudadanía quien decida qué uso dar al complejo del Fuerte.



Desde Aike, la concejala Martínez ha propuesto que se convoque una Mesa de Diálogo para abordar una cuestión “primordial para la ciudad”, como advertía la portavoz municipalista.



Se da la circunstancia de que ni en los 12 años de Antonio Román, ni en los 4 años de Alberto Rojo, nunca se ha convocado una Mesa de Diálogo abierta a la ciudadanía, una herramienta que está incluida en el artículo 32 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara.



“Para qué convocar una Mesa de Diálogo?” se preguntaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, a lo que Martínez respondía con un rotundo “porque la gente de Guadalajara se merece participar de las decisiones importantes de la ciudad, y ésta lo es. Y queremos que sea la gente la que decida los usos, y no se impongan desde Toledo o se modifiquen cada vez que hay cambio de gobierno”. A las mismas consideraciones desde el Partido Popular, Susana Martínez les ha recordado que aún no han dicho qué usos quiere para el complejo el actual equipo de gobierno “ya es hora de que lo digan”, ha respondido la edil de Aike



Desde el PSOE se ha pedido respetar lo que se dicta desde Toledo, a lo que la concejal de Aike ha mostrado su rotunda oposición “no vamos a permitir que desde Toledo nos digan los usos de los edificios que son de la ciudad. Tenemos muchas necesidades y carencias desde el ámbito de la Cultura, la Juventud y las Escuelas Municipales, es hora de que sea Guadalajara la que hable, y no los políticos de turno, y mucho menos los de Toledo”, ha concluido Martínez.