Estos son los hombres y mujeres de Guarinos para el ayuntamiento de Guadalajara : “Es la mejor lista para sacar esta ciudad del paréntesis “en Rojo”

“Un equipo de personas, 15 mujeres y 15 hombres que son garantía de compromiso, honestidad, trabajo y mucha ilusión, con ganas de cambiar Guadalajara, de mejorar su ciudad y de volver a llevarla al liderazgo que nunca debió perder”, ha señalado

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de abril de 2023 , 13:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La candidata a la alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado su lista electoral para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, a la que ha definido como “una candidatura de personas ilusionadas, formadas, honestas, trabajadoras y muy comprometidas con su ciudad”.



“Un total de 15 mujeres y 15 hombres que tienen, sobre todo, mucha ilusión y muchas ganas de trabajar”, ha dicho Guarinos. Entre ellos, formaran parte de la lista electoral los dos alcaldes que ha tenido el Partido Popular de Guadalajara, “como gesto simbólico y de respaldo a la gestión del Partido Popular durante sus diferentes mandatos”. Los exalcaldes, José María Bris y Antonio Román, irán cerrando la lista, en las posiciones 24 y 25.



“Queremos sacar a esta ciudad del paréntesis “en Rojo” que ha tenido durante los últimos años, y devolverle el esplendor y la vitalidad que nunca debió perder”, ha señalado la candidata popular.



A las 15 mujeres y 15 hombres que acompañaran a Ana Guarinos en esta andadura ha querido agradecer “su ilusión y su implicación” en este gran proyecto que es hacer del futuro de Guadalajara “un futuro entre todos y un futuro lleno de oportunidades que hoy se están perdiendo”.



“Son personas valientes que tienen un compromiso con nuestra ciudad desde sus diferentes ámbitos (sanitario, empresarial, docente, social, cultural…)”, ha recalcado.



Se trata de una candidatura renovada en un 80% con respecto a la de las últimas elecciones municipales, ya que tan sólo repiten 6 de las 28 personas que formaron parte de la lista electoral en el año 2019. “Es la mejor candidatura para Guadalajara, que aúna experiencia y renovación, a la par que juventud y veteranía”. La media de edad es de 45 años, el más veterano es José María Bris, 86 años, y el más joven, el último suplente, Patrick Cilano Retuerta, con 21 años.



Con respecto a las personas que han estado acompañando a este proyecto hasta ahora, en primera línea y que no están en la lista, Guarinos ha dicho que “son un ejemplo de dedicación y trabajo por y para esta ciudad, y de compromiso, personas de una gran valía que han trabajado sin cesar durante estos cuatro años y que seguirán haciéndolo en el proyecto del PP con otras responsabilidades”. Y ha querido agradecer su dedicación y su trabajo durante los últimos cuatro años, ya que han dejado claro que en nuestro partido estamos preparados para gobernar, pero también para estar en la oposición y hacerlo con la responsabilidad que siempre nos caracteriza y que ellas han demostrado en este mandato,”haciendo propuestas que no ha sido capaz de hacer el gobierno socialista de Rojo”.



Guarinos ha dado las gracias a todos ellos “gracias a Eladio Freijo, el mejor concejal de deportes que ha tenido y tendrá la ciudad de Guadalajara; a Jaime Carnicero, un gran portavoz; a Itziar Asenjo, que se incorpora a la lista regional; a Encarnación Jiménez, Verónica Renales y Lorenzo Robisco”. “Estoy agradecida y muy orgullosa de todos ellos y del trabajo que han realizado durante estos años y que estoy segura seguirán realizando desde otras responsabilidades”.



Relación de personas que integran la lista electoral al Ayuntamiento de Guadalajara:



Titulares



1.- Ana Guarinos López. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Abogada



2.- Alfonso Esteban Señor. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Tributación por el Centro de Estudios Financieros. Funcionario de carrera de la Comunidad de Madrid (Profesor de Enseñanza Secundaria).



3.- María Patricio Zafra. Diplomada en Enfermería. Máster en Gestión y Planificación de Residencias. Máster propio en Cuidados Intensivos y enfermería neonatal.



4.- Santiago López Pomeda. Diplomado en Relaciones Laborales. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. Profesor de Formación Profesional.



5.- Armengol Engonga García. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración.



6.- Isabel Nogueroles Viñes. Diplomada en Turismo. Curso de Postgrado en Gerencia y Dirección Hotelera.



7.- Jesús David García Galve. Mediador de seguros. Empresario autónomo con más de 20 años de experiencia en el sector financiero-seguros.



8.- María Montero García. Licenciada en Derecho. Máster Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con las especialidades de seguridad, higiene y ergonomía, Máster de Práctica Jurídica y Máster Dirección Instituciones Sanitarias. Mediadora civil-mercantil.



9.- José Luis Alguacil Rojo. Licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares



10. María Begoña García Valbuena. Bachillerato. Titulaciones relacionadas con el turismo, marketing de agencias de viajes, Amadeus, Trasmediterránea, técnicas de venta.



11.- Roberto Narro Ortiz. Licenciado en Farmacia. Máster en Salud Pública. Funcionario de Carrera del Cuerpo Superior de la JCCM, Especialidad de Farmacia.



12. María Milagros Blas García. Licenciada en Farmacia. Farmacéutica. Experta en Coaching Profesional. Liderazgo y Gestión de Equipos.



13.- Silvia Valmaña Ochaita. Licenciada en Derecho, con Premio Extraordinario de Licenciatura. Doctorada con la máxima calificación Cum Laude. Profesora de la UCLM. Miembro de diferentes sociedades científicas. Académica correspondiente de Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación desde 2015 y Académica de Número de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. Profesora del Máster de la Abogacía de la UCLM (2019), profesora del Máster Universitario de Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá desde 2011 y del Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica (un enfoque intrafamiliar), y previamente a su transformación del Título de Especialista en Violencia Doméstica (Maltrato a mujeres, menores y ancianos), desde 2005.



14.- Daniel Molina Martínez. Arquitecto Técnico. Triatleta profesional desde 2013.



15.- Gonzalo Martínez Rodríguez. Graduado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.



16.- María Sánchez Garcilópez. Grado en Psicología. Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.



17.- Ana María Gilaberte Atienza. Diplomada en Educación Especial. Funcionaria de carrera.



18.- Bárbara de Lucas Andrade. Técnico en Comercio, rama de Comercio y Marketing.



19.- Benjamín Marian de Diego. Agricultor y Ex alcalde de Usanos.



20.- Adrián Villa Sánchez. Soldador Industrial.



21.- María Ángeles Font Bonmatí. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante. Jefa de Sección de la Delegación Provincial de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Funcionaria de la Junta de Comunidades.



22.- Ana Isabel Pimentel Galve. Diplomada en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidenta de la Asociación de Vecinos Colonia Eras de Guadalajara, 2009-2020. Autora del libro “Las plazas de toros en Guadalajara y su provincia”, 2018.



23.- María del Carmen Juárez Zarco. Jubilada. Fue presidenta de la AAVV La Isabela, del barrio de Manantiales.



24.- José María Bris Gallego. Ingeniero técnico forestal. Funcionario. Alcalde de Guadalajara, 1992-2003



25.- Antonio Román Jasanada. Médico especialista en Medicina Interna. Funcionario. Alcalde de Guadalajara, 2007-2019.



Suplentes:



1.- Carmen Bermejo Lajarín,



2.- Antonio Demetrio Saucedo Quiles, 1998.



3.- Cristina Martínez Pérez, 1997.



4.- Daniel Pescador Portillo, 1996.



5.- Patrick Cilano Retuerta, 2001.



“Personas preparadas, preparadas para gobernar y para hacerlo de la mano de todos los ciudadanos de Guadalajara. Una lista ganadora. Entre todos, vamos a cambiar y mejorar Guadalajara”, ha concluido Ana Guarinos.