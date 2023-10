El PP llevará la FALTA DE MÉDICOS en la zona de Sigüenza al Pleno de la Diputación de Guadalajara

El portavoz del Grupo Popular, Román García, con el diputado provincial Octavio Contreras y el diputado regional Nacho Redondo han visitado la zona manteniendo una reunión con el alcalde de Castejón de Henares, Carlos Piña, para interesarse de primera mano por los problemas que sufren

miércoles 04 de octubre de 2023 , 17:55h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, ha visitado el municipio de Castejón de Henares donde ha mantenido una reunión con su alcalde Carlos Piña, en la que también han estado presentes el diputado provincial Octavio Contreras y el diputado regional Nacho Redondo. Los responsables políticos se han interesado por la falta de médicos en los consultorios locales de la zona básica de salud de Sigüenza que comprende trece municipios (Almadrones, Mirabueno, Mandayona, Castejón de Henares, Villaseca de Henares, Baides, Viana de Jadraque, Huermeces del Cerro, Santiuste, Sigüenza, La Olmeda de Jadraque, Valdelcubo y Sienes) que llevan desde el pasado mes de mayo clamando por los problemas de asistencia sanitaria.



El alcalde de Castejón de Henares, Carlos Piña, les ha explicado con detalle la “desesperante situación” que están viviendo todos estos pueblos que ven cómo pasa el tiempo “impotentes ante la falta de atención y consideración por parte de las autoridades competentes”, que en este caso corresponde al Gobierno regional. El problema, tal y como explican en un comunicado que titulan “El mundo rural más cerca del precipicio”, es que al área de Salud de Sigüenza le corresponden cinco médicos y en la actualidad solo hay tres que están en Sigüenza y no van a los pueblos. Incluso en verano, cuando la población se multiplica, ha estado cubierto por menos de la mitad de las plazas titulares. Esta situación ha llevado a los vecinos de la zona a recoger cientos de firmas con las que quieren evidenciar su “indignación”; firmas que se entregaron a la Gerencia que, por el momento, tan solo ha mantenido una infructuosa reunión con los alcaldes de los pueblos afectados. También se han organizado para colocar pancartas en los ayuntamientos y otras zonas de los pueblos con el objetivo de visibilizar con todos los medios a su alcance el problema que sufren.



El portavoz del Grupo Popular ha calificado la situación de “preocupante” incluso “alarmante” porque ”es totalmente inconcebible que en pleno siglo XXI suframos estas carencias que ponen en peligro la salud y la vida de las personas”. Piña ha aludido al incumplimiento del artículo 36 de la Ley frente a la Despoblación aprobada el 12 de julio de 2021 que garantiza la atención primaria y servicios sanitarios adecuados del medio rural. El alcalde también ha apelado “a la unión de todos” porque ”esta es una cuestión de necesidad y de derecho, no podemos vivir sin la asistencia sanitaria que garantice la salud de todos nuestros vecinos, jóvenes y mayores”.



En este sentido, Román García ha anunciado la intención del Grupo Popular de llevar este asunto a la Diputación Provincial en forma de moción porque “la institución que vela por los intereses de nuestros pueblos y alcaldes no puede hacer oídos sordos ante los problemas de nuestros vecinos, no nos podemos escudar en que la Diputación no tiene competencias en materia sanitaria porque este es un problema que nos preocupa y desde el Grupo Popular vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para apoyar a los municipios”. García ha mostrado todo su apoyo y el de su grupo y se ha solidarizado con los municipios ofreciendo su colaboración en lo que esté en su mano.



También el diputado regional Nacho Redondo sigue con atención desde hace meses este problema de competencia regional, y se volvió a mostrar a disposición para colaborar en la solución. No obstante, desde el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha se ha registrado ya una pregunta en relación a este asunto que está a la espera de contestación.