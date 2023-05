Guarinos apuesta “por intensificar el apoyo y la dinamización” del Casco Histórico “para volver a dar vida a una de las zonas más emblemáticas de la ciudad”

Afirma que durante los últimos años de socialismo “ha faltado iniciativa y han sobrado anuncios”, y que Rojo no ha sido capaz de redactar un nuevo plan del casco histórico, ni de poner en valor una marca, ni de crear una oficina de reactivación del mismo, “todo se ha quedado en los mismos anuncios de siempre”

jueves 04 de mayo de 2023 , 20:43h

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha esbozado las propuestas del Partido Popular para el Casco Histórico de Guadalajara. La candidata del Partido Popular a la Alcaldía, ha afirmado que durante los últimos cuatro años de socialismo “ha faltado iniciativa y capacidad, y han sobrado anuncios”, y que Rojo no ha sido capaz de cumplir sus promesas en relación con esta zona emblemática de la ciudad”. Así, ha dicho, que prometieron la redacción de un nuevo plan del casco histórico, sin embargo, salvo la colocación de dos jardineras, poco más han hecho a lo largo de estos cuatro años. “No ha sido capaz de redactar un nuevo plan del casco histórico, ni de poner en valor una marca para esta zona de la ciudad, ni de crear una oficina de reactivación de la misma, todo se ha quedado en los anuncios de siempre. Han incumplido todos los plazos dados por ellos mismos, y ahora vuelven a realizar los mismos anuncios que ya realizaron hace cuatro años.”



Guarinos ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa esta mañana, junto a la que fue la sede de campaña del partido socialista en las pasadas elecciones municipales, y ha puesto como ejemplo del inmovilismo y de la falta de iniciativa para el casco histórico este local, ya que lleva cerrado cuatro años.



Guarinos ha apuntado que el Casco Histórico de la ciudad es siempre un sitio emblemático porque “es el origen de la ciudad, el lugar en torno al cual se ha desarrollado la ciudad y sobre el que ha girado toda la evolución y el crecimiento urbano”, y es la imagen más representativa de la ciudad, tanto para para la gente que reside en él como para quien lo visita”. Sin embargo en los últimos años “ha faltado iniciativa para revitalizarlo y han sobrado anuncios, ni siquiera han sido capaces de redactar el nuevo plan del casco histórico que prometieron.” Guarinos ha recordado que, a día de hoy, el único Plan del Casco Histórico que hay vigente es el que elaboró y aprobó el Partido Popular en el año 2016, y que las medidas que se están realizando son las que se fijaban en dicho plan: subvenciones a la rehabilitación y a las nuevas construcciones, y el fomento de los planes de actuación edificatoria.



Por todo ello, para el Partido Popular “es esencial intensificar la dinamización del Casco Histórico”. En este sentido, Guarinos ha subrayado que en los últimos años, en las principales ciudades de Europa y de España ha habido una especie de reurbanización de su casco histórico, de recentralización, la gente quiere volver a su casco histórico para iniciar actividades y para vivir en el mismo.



Para conseguirlo, la candidata popular apuesta por intensificar la política de incentivos desde el punto de vista fiscal, tanto para la rehabilitación como para la construcción de nuevas viviendas, e igualmente para la actividad comercial, orientando la política fiscal al objetivo de “impuestos cero” para dinamizar la actividad en el mismo y para que gane vitalidad. También ha planteado “la necesidad de llenar de vida y recuperar edificios emblemáticos como el Ateneo Arriacense, los antiguos Juzgados o el antiguo edificio de Correos, destinándolos a uso cultural o social.”



Guarinos se ha referido igualmente al Mercado de Abastos, uno de los más evidentes fracasos de Rojo durante el mandato, ya que hasta en dos ocasiones ha intentado ponerlo en funcionamiento y en las dos ha fallado. Su recuperación para uso ciudadano es una de las prioridades para el Partido Popular.



También ha apuntado a la necesidad de embellecer el entorno del Palacio del Infantado, el monumento más emblemático de la ciudad y una de sus puertas de entrada. “No es suficiente con construir unas escaleras en el último cuarto de partido, también hay que adecentar puertas y verjas, los bancos de madera colocados en la plaza, además de la necesaria rehabilitación de la acera que da acceso al mismo, imposible de transitar para cualquier ciudadano e inaccesible para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida“, ha señalado.



Además de esto, que no es poco, hay que potenciar más campañas promocionales en colaboración con el comercio, incrementar las plazas de parking públicas que faciliten el acceso al centro de la ciudad, de manera que las zonas de bajas emisiones no sean un obstáculo disuasorio para acceder al centro, y crear rutas turísticas histórico-monumentales y gastronómicas, “tenemos la obligación de revitalizar esta zona emblemática de la ciudad y evitar que siga agonizando. Tenemos una deuda con esta zona de la ciudad y voy a poner todo el empeño en que recupere la vida que ha perdido en estos últimos años.”